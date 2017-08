Audienz beim Bäcker-Papst Experte Michael Isensee testet in der Görlitzer Straßburg-Passage Brot und Brötchen. Und jeder kann dabei zugucken.

Wie riecht das denn? Back-Experte Michael Isensee testet in der Straßburg-Passage Brot. Bei seiner öffentlichen Prüfung kann gern zugeschaut werden, der Bäcker-Papst gibt auch Tipps zum Backwarenkauf. Am Mittwoch ist er ab 10 Uhr vor Ort. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Roggen? Wirklich? Michael Isensee schaut ein wenig skeptisch auf die Backware. Gerade hat er sie aufgeschnitten, ein Stück gekostet und festgestellt: „Schmeckt ein wenig fade.“ Oder mit anderen Worten: Der Experte vom Institut für die Qualitätssicherung von Backwaren gibt in diesem Fall kein Prädikat. Das gerade getestete Stück ist ein „Ausreißer“, sagt er. „Denn es sieht generell und insgesamt gut aus mit der Qualität des hiesigen Backwerkes“, sagt Michael Isensee. Er hat sein mobiles „Prüflabor“ am Dienstag und Mittwoch in der Straßburg-Passage aufgebaut. Dazu gehören vor allem ein Computer, ein Drucker, ein großes Brotmesser und ein Glas Wasser. Letzteres neutralisiert die Geschmacksnerven, bevor sich Michael Isensee einem neuen Prüfling widmet.

Die öffentliche Brotprüfung der Bäckerinnung Oberlausitz-Niederschlesien findet zum ersten Mal in der Görlitzer Straßburg-Passage statt. 18 Bäcker haben Produkte, 50 Brote, über 30 Brötchen, abgegeben. Etwa die Hälfte der in der Innung organisierten Bäcker machen mit. Am Mittwoch, geht die Prüfung in die zweite Runde. Am Dienstagmittag hat Michael Isensee bereits 25 von 28 Semmeln getestet. Nur drei davon, eine das gerade begutachtete Roggengebäck, fanden keine Gnade vor dem Experten, alle anderen bekommen ein „gut“ oder „sehr gut“. Form, Kruste, Geruch, Geschmack – das alles kommt bei ihm auf den Prüfstand. Und jeder, der gerade mehr oder weniger zufällig durch die Straßburg-Passage schlendert, kann zuschauen, wie er testet. Bäckermeister Jörg Geißler aus Ostritz findet das gut. „Warum sollten wir unser Handwerk, unsere Produkte auch verstecken?“, findet er. Traditionelle Brotsorten sind nach wie vor besonders gefragt, sagt er. „Vollkorn geht immer, Ur-Getreide, aber auch Dinkel“, schildert Jörg Geißler. Der Meister schaut am Dienstag bei der Brotprüfung Michael Isensee über die Schulter.

Maximal 100 Punkte vergibt der Backwarenexperte. In diesem Jahr sind besonders viele Semmeln im Testangebot. „Gerade in Sachsen ist das ein Phänomen“, hat Michael Isensee festgestellt. Deshalb benötigt er hierzulande auch schon mal zwei Tage für seine Prüfungen – wie eben im Kreis Görlitz. Michael Isensee, der bundesweit Backwaren testet, findet das aber völlig in Ordnung. „Es ist doch schön, wenn es so eine große Mischung an Produkten in der Region gibt“, sagt er.

Der Görlitzer Bäckermeister Michael Tschirch sieht das ähnlich. „Es gibt eben Leute, die rennen dem Vollkornbrot hinterher, andere wollen mit ihrem Mischbrot alt werden, und manche setzen auf ganz andere Zutaten – jeder nach seinem Geschmack“, sagt er.

Michael Isensee kennt die Backwarenvorlieben der Deutschen. So groß, sagt er, sind die Verschiedenheiten gar nicht. „Wenn ich ein Roggenbrot in Hamburg teste, gibt es letztendlich nicht so große Unterschiede zu einem aus der Oberlausitz. Gut, manches schmeckt ein wenig kräftiger, manches weniger. Aber Roggenbrot bleibt eben Roggenbrot“, schmunzelt er. Doch der Back-Experte kennt auch die regionalen Spezialitäten. In Sachsen und Thüringen seien das zum Beispiel die altbekannten Doppelsemmeln. „Die gelten etwa in Niedersachsen als etwas Besonderes“, sagt er. Und natürlich das Malfabrot. „Das ist nun wirklich eine besondere ostdeutsche Geschichte“, lacht Michael Isensee. Um Zutaten in den Backwaren geht es auch der IKK Görlitz. Die Krankenkasse hat einen Stand direkt neben dem Brotprüfer aufgebaut, Ernährungsberaterin Maja Arlt erklärt Interessenten, was warum im Brot vorhanden ist, wie welche Zutat wirkt. Steven Klein ist der Leiter Kundenservice bei der IKK in Görlitz. „Vor allem vor dem Hintergrund der steigenden Allergieproblematik interessieren sich die Kunden immer stärker für die Inhaltsstoffe in Nahrungsmitteln“, sagt er. Ein Thema ist zudem Gluten. Innerhalb der hiesigen Bäckerinnung stellt die Bäckerei Jarmer aus Kottmarsdorf glutenfreie Produkte her, sagt Doris Grasse, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft. Jarmers werden heute am Mittwoch in der Straßburg-Passage vor Ort sein.

Doris Grasse ist mit dem Besucherinteresse in der Straßburg-Passage zufrieden. „Der Ort ist für eine derartige Veranstaltung doch ideal“, sagt sie. Die Stollenprüfung im November wird dann in Zittau stattfinden, sicherlich wieder mit Bäcker-Papst Michael Isensee. Dann wird er allerdings kein Wasser zwischen den Backwerk-Proben trinken. Zum Stollen bevorzugt Michael Isensee Tee.

Die öffentliche Brotprüfung in der Straßburg-Passage findet am Mittwoch, dem 30. August 2017, ab 10 Uhr, statt.

