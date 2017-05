Audi und VW stoßen zusammen Am Donnerstagnachmittag hat sich an der Kreuzung Theaterring / Haberkornplatz in Zittau ein Verkehrsunfall ereignet.

Feuerwehr und Polizei waren am Unfallort im Einsatz. © Erik-Holm Langhof

Zittau. Am Donnerstagnachmittag hat sich an der Kreuzung Theaterring / Haberkornplatz ein Verkehrsunfall ereignet. Wie Polizeihauptkommissar Schlage berichtet, wollte ein Mann dabei mit seinem silbernen Audi vom Haberkornplatz in Richtung Bahnhof fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem VW-Fahrer, welcher auf der linken Fahrspur auf dem Zittauer Ring unterwegs war. Die Kühlerflüssigkeiten liefen aus. Daher wurde um 16.54 Uhr die hauptamtliche Feuerwehr aus Zittau gerufen.

Bei dem Verkehrsunfall gab es einen wirtschaftlichen Totalschaden am polnischen Audi sowie Sachschaden am grünen VW. Der gesamte Schaden wird nach ersten Schätzungen der Polizei mit 15 000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Da es sich um eine Missachtung der Vorfahrtsregeln handelt, wird sich die Bußgeldstelle des Landratsamtes Görlitz mit den Verkehrsteilnehmern in Verbindung setzen.

