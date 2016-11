Audi und Autoteile geklaut Diese Diebe gingen ganz gezielt vor: In Großenhain demontierten Unbekannte Scheinwerfereinheiten, in Riesa wurde gleich das ganze Auto geklaut.

© Symbolfoto: Frank Baldauf

Großenhain/Riesa. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonnabend über die Umfriedung eines Autohauses an der Eichenallee in Großenhain gestiegen und demontierten die Scheinwerfereinheiten von drei Volvos sowie einen Kühlergrill. Der Schaden beträgt laut Polizeiangaben 6500 Euro.

In Riesa An der Kirchstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag einen blauen Audi 80, Baujahr 1994, gestohlen. Der Wert des Wagens beträgt circa 1000 Euro. (szo)

