Audi überschlägt sich bei Boxberg

Die offenbar zu schnelle Fahrt endete für den Unfallverursacher auf dem Dach. © Jens Kaczmarek

Boxberg. Offenbar unangepasste Geschwindigkeit führte am Mittwochabend bei Boxberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Audifahrer war bei nieseligem Wetter auf der B 156 unterwegs. An der Einmündung zur Kreistraße 8481 in Richtung Bärwalder See verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, kam der Audi ins Schleudern, überführ zwei Verkehrsinseln und rammte einen anderen Audi, der an der Kreuzung stand. Dessen 33-jähriger Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Audi des Unfallverursachers überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen.

Nach Augenzeugenberichten wurden die Ortsfeuerwehren aus Boxberg und Kringelsdorf alarmiert, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Personen eingeklemmt wurden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt an den Unfallort. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10 000 Euro. (szo)

