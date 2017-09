Audi überschlägt sich Am Donnerstagabend kam es in Burkau zu einem schweren Unfall. Der Fahrer war betrunken.

Von dem Auto ist nicht mehr viel zu retten. © Rocci Klein

Ein Alkoholfahrer hat am Donnerstagabend in Burkau einen schweren Unfall verursacht. Der 29-jährige Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Audi auf der Hauptstraße unterwegs. Hier kam der Fahrer in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlägt sich, ein weiteres Fahrzeug war nicht beteiligt.

Der Fahrer wurde bei dem Crash am Kopf verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Kontrolle ergab, dass er ziemlich viel Alkohol getrunken hatte. Das Testgerät zeigte einen Wert von 1,6 Promille. Jetzt ist der 29-Jährige seinen Führerschein los. Das Auto musste abgeschleppt werden. (szo)

