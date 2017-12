Audi Q7 am Heiligabend gestohlen In den vergangenen Tagen wurden in Pirna und Heidenau gleich mehrere Autos gestohlen.

Pirna/Heidenau. Unbekannte haben Heiligabend auf der Liebstädter Straße in Pirna einen schwarzen Audi Q7 gestohlen. Bemerkt wurde das Verschwinden des Fahrzeugs um 8.10 Uhr. Nach Polizeiangaben hatte das SUV einen Wert von 21200 Euro. Gleich vier Autos wurden indes am vergangenen Freitag aus einem Gebrauchtwagenhandel in Heidenau gestohlen. Die Täter zerschnitten eine Sicherungskette am Tor des Betriebshofes und entwendeten vier nicht zugelassene Fahrzeuge der Marken Ford, Opel, Toyota und Renault. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 9000 Euro. (szo)

