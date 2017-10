Audi prallt gegen Felsen In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Er und zwei seiner Mitfahrer wurden verletzt.

© Symbolbild/Klaus-Dieter Brühl

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 32 bei Kriebethal sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Nach Polizeigaben war der 26 Jahre alte Fahrer eines Audi gegen 18.40 Uhr auf der S 32 in Richtung Kriebethal unterwegs. Ungefähr zwei Kilometer nach dem Ortsausgang Ehrenberg kam das Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Felsen sowie einen Leitpfosten, bevor der Audi wieder auf die Fahrbahn geriet und dort stehen blieb.

Bei dem Unfall wurde der Audi-Fahrer nach dem derzeitigen Erkenntnisstand schwer verletzt. Zwei weitere Insassen des Pkw erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die S 32 war zwischen Ehrenberg und Kriebethal für mehrere Stunden voll gesperrt. (DA)

