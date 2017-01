Audi in Bad Muskau gestohlen

Symbolbild. © dpa

Bad Muskau/Weißwasser. In der Nacht zum Freitag haben in Bad Muskau Unbekannte einen Audi A3 entwendet. Das meldete eine Polizeisprecherin. Der silberne, etwa 13 Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen GR-JB 290 stand an der Berliner Chaussee geparkt. Den Zeitwert des Autos bezifferte der Eigentümer auf etwa 1 500 Euro. Im Wagen befanden sich außerdem diverse Gegenstände im Wert von rund 400 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein weiterer versuchter Kfz-Diebstahl in Weißwasser misslang. Zwischen Dienstag- und Donnerstagmittag haben nach Polizeiangaben Unbekannte versucht, einen am Eichendorfweg abgestellten VW Touran zu entwenden. Die Täter drangen in den Wagen ein und beschädigten das Zündschloss. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro.

Sachschaden entstand auch bei einem Auffahrunfall auf der Schweigstraße in Weißwasser. Allerdings ging die Kollision am Donnerstagmittag recht glimpflich aus. 50 Euro betragen die entstandenen Reparaturkosten, nachdem ein 48-jähriger Mitsubishifahrer offenbar zu spät sah, dass die 57-jährige Fahrerin eines Opel vor ihm verkehrsbedingt hielt. Der Mitsubishi fuhr auf den Opel auf. (szo)

