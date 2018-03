Audi erfasst rollernde Kinder Schwerer Unfall auf der Kreuzung in Dresden-Cossebaude: Ein abbiegender Audi kollidiert mit zwei Kindern, die auf dem Weg zur Schule sind.

Blick auf die Unfallstelle in Cossebaude.

Eine Polizistin dokumentiert den Unfall.

Die beiden Roller der Kinder.

Dresden. Am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr fuhr ein Audi Avant in Cossebaude zwei Kinder an und verletzt sie schwer. Ersten Angaben zufolge waren die beiden Jungs im Alter von acht Jahren auf ihren Rollern unterwegs zur Schule, als sie auf dem Radweg die Straße Am Urnenfeld passierten.



In dem Augenblick bog der Audi Avant von der Meißner Landstraße kommend links in die Straße Am Urnenfeld ab. Dabei übersah die 52-jährige Fahrerin offenbar die Kinder und fuhr sie an. Rettungswagen brachten die beiden Jungs schwer verletzt ins Krankenhaus. Laut Polizei war die Meißener Landstraße an der Stelle wegen der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt, anschließend rollte der Verkehr wieder. (szo)

