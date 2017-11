Audi erfasst Fußgängerin Die Seniorin stirbt noch an der Unfallstelle. Die Schloßallee in Moritzburg war nach dem Unfall gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die Schloßallee in Moritzburg ist nach einem Unfall gesperrt. © Roland Halkasch Die Schloßallee in Moritzburg ist nach einem Unfall gesperrt.

Rettungskräfte und Polizei waren Mittwochabend im Einsatz.

Den Aufprall mit dem Audi überlebte die Fußgängerin nicht.

Nun wird ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Auf der Schloßallee in Moritzburg kam es Mittwoch gegen 18 Uhr zu einem tragischen Unfall. Die Fahrerin eines Audi Q3 war in Richtung Dresden unterwegs, als sie mit dem Pkw in Höhe des Gasthofes Forsthaus eine Fußgängerin erfasste. Die Frau wurde laut Augenzeugen durch den Aufprall einige Meter weit geschleudert. Trotz schneller Reanimationsversuche durch die Rettungskräfte starb die Seniorin noch an der Unfallstelle.

Die Polizei sperrte den Unfallort weiträumig ab. Der Verkehr wurde umgeleitet. Nach Polizeiangaben kann das noch einige Stunden wegen der Ermittlungsarbeiten dauern.

Auch ein Kriseninterventionsteam wurde zur Betreuung der Audifahrerin hinzugerufen. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch nicht geklärt. (SZ)

zur Startseite