Audi-Dieb gestellt Ein verdächtiges Auto ist auf der A 4 unterwegs. Nahe der Abfahrt Wilsdruff wird das Fahrzeug gestoppt. Der Fahrer muss in Haft.

Dieser Audi war in Mutterstadt gestohlen worden. © Polizei Dieser Audi war in Mutterstadt gestohlen worden.

Der Fahrer stand unter Drogen.

Die Polizei hat auf der A 4 einen Autodieb geschnappt. Die Zivilstreife war am Mittwoch aus Richtung Chemnitz nach Dresden unterwegs. Nach dem Dreieck Nossen fiel den Beamten ein weißer Audi Avant auf, der auf der Mittelspur fuhr.

Eine Kennzeichenabfrage über Funk ergab, dass das amtliche Kennzeichen aktuell nicht vergeben ist und letztmalig auf einen schwarzen Audi zugelassen war. Die Fahnder entschlossen sich daher, das Fahrzeug anzuhalten. Nach der Abfahrt Wilsdruff wollten sie den Audi stoppen. Einen Fluchtversuch des Audis verhinderte ein zwischenzeitlich hinzugekommenes zweites ziviles Einsatzfahrzeug, welches sich genau daneben gesetzt hatte. Letztlich hielt der Audi auf der rechten Fahrspur an und die Fahnder nahmen den Fahrer, einen 34-jährigen Polen, vorläufig fest. Bei den weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Audi in der Nacht zuvor in Mutterstadt (Rheinland-Pfalz) gestohlen worden war.

Zudem stand der 34-Jährige unter dem Einfluss von Amphetaminen, wie ein durchgeführter Drogentest ergab. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. (szo)

