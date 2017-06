Audi-Dieb auf der A 4 erwischt

Getrunken und gefahren Bautzen. Eine Opel-Fahrerin mit etwas mehr als 2,8 Promille hat die Polizei am Dienstagmorgen in Bautzen gestoppt. Die Beamten kontrollierten die 45-Jährige um 7.45 Uhr in der Dresdener Straße und rochen den Alkohol in ihrem Atem. Ein Test bestätigte den Verdacht. Ihren Führerschein und die Fahrzeugschlüssel musste sie abgeben, jetzt erwartet sie ein Strafverfahren.

Geschwindigkeit kontrolliert Rammenau. 80-mal hat es am Dienstagvormittag auf der B 98 zwischen Bischofswerda und Rammenau geblitzt. Fünf Stunden lang kontrollierte die Polizei am Abzweig nach Geißmannsdorf die Einhaltung des zulässigen Tempo 70. Die Messstelle passierten 1.600 Fahrzeuge, Spitzenreiter war der Fahrer eines in Dresden zugelassenen Motorrads, der mit 105 Stundenkilometern durch die Lichtschranke fuhr. Das hat ihm 120 Euro Bußgeld sowie einen Punkt eingebracht.

In Keller eingebrochen Kamenz. Der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kamenzer Goethestraße ist in den vergangenen Tagen zum Ziel von Einbrechern geworden. Aus einem Verschlag stahlen sie zwei Akkuschrauber und eine Bohrmaschine. Die Werkzeuge waren nach Angaben des Eigentümers 200 Euro wert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen.