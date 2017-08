Audi brennt ab In der Nacht zu Donnerstag ging das Fahrzeug in Pirna-Copitz in Flammen auf. Das Feuer griff auf ein anderes Auto über.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Audi A 6 wurde durch das Feuer vollkommen zerstört. © Marko Förster Der Audi A 6 wurde durch das Feuer vollkommen zerstört.

Die Flammen griffen auch auf einen danebenstehenden VW Lupo über.

Ein Audi A 6 Avant brannte in der Nacht zu Donnerstag am Söbrigener Weg in Pirna-Copitz ab. Ein daneben geparkter VW Lupo wurde ebenfalls stark beschädigt. Das Feuer brach gegen 1 Uhr nachts aus und wurde von einem Anwohner bemerkt, der die Feuerwehr alarmierte. Die Kameraden der Feuerwehren von Pirna (Hauptwache), Altstadt und Copitz löschten die brennenden Fahrzeuge.

Karte

Die Polizei ermittelt nun, warum und wie der Audi mit dem Baujahr 2015 in Brand geriet. Am Donnerstagmorgen konnte die Pressestelle der Dresdner Polizeidirektion noch keine Auskunft darüber geben, ob es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Die Autos werden erst im Laufe des Tages untersucht. Der Schaden summiert sich auf rund 30 000 Euro. (mf/szo)

zur Startseite