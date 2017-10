Auch zur Premiere im Napoleonhaus gilt der volle Preis Das Museumshaus eröffnet am 25. November. Schnupperrabatt gibt es nicht. Die Bauarbeiten gehen indes gut voran.

Die Sanierung und der Ausbau des Museumshauses - hier der morderne Empfangsbereich – geht zügig voran. Die Eröffnung ist für Sonnabend, den 25. November, vorgesehen. © André Braun

Im Anbau des künftigen Stadt- und Museumshauses am Niedermarkt 8 in Waldheim ist am Donnerstag der Estrich eingebracht worden. Darüber informierte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) während der jüngsten Stadtratssitzung. Der Bau schreite zügig voran: Fassadenelemente wurden vervollständigt und die Außendämmung fertiggestellt. „Heizung-, Sanitär- und Grundinstallation sind abgeschlossen“, so Steffen Ernst.

Im Hauptgebäude sind die Installation der Elektro- und sicherheitstechnischen Anlagen ebenfalls beendet. „Die Windfänge im Foyer wurden errichtet, Absturzsicherung wie Geländer und Handläufe angebracht“, ergänzte er.

Die Außenanlagen nehmen Gestalt an. Die Frostschutzschicht und Tragschichten wurden eingebaut. „Die Fundamente für die Außengestaltung wurden fertiggestellt, die Pflastereinfassung eingebracht und Borden gesetzt“, sagte der Bürgermeister. In dieser Woche beginnen die Pflasterarbeiten. Zudem werde das Gelände reguliert, so Steffen Ernst.

Die Eröffnung ist für Sonnabend, 25. November, vorgesehen. Die Bauherren sind nach wie vor zuversichtlich, dass dieser Termin gehalten werden kann. Obwohl die Besucher erstmals einen Blick in das umgestaltete Napoleonhaus, wie es im Volksmund genannt wird, werfen können, müssen sie den vollen Eintrittspreis zahlen.

„Die vier Euro sollte man dann schon übrig haben“, so Ernst. Kinder zwischen sechs und 16 Jahren, Schüler, Studenten, Azubis, Sozialhilfeempfänger, Schwerbeschädigte sowie Inhaber des Sozial- oder Familienpasses zahlen nur die Hälfte. Freien Eintritt erhalten jüngere Kinder sowie die Inhaber der sächsischen Ehrenamtskarte. Die entsprechende Gebührensatzung tritt zum 1. November in Kraft. (DA/sol)

zur Startseite