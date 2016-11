Auch zum Weihnachtsmarkt noch Baustelle Vorm ersten Advent sollte die Baustelle zum Markt abgehakt sein. Indes steht fest: Es wird nicht mal einen provisorischen Winterdeckenschluss geben.

Weder zum Weihnachtsmarkt in Roßwein am ersten Advent noch zur Winterpause ab 17. Dezember wird der zweite Teil der Döbelner Straße fertig oder provisorisch befahrbar sein. Nötige Leitungsverlegungen verzögern den Gehweg- und Straßenbau. Auch die Sparkassenkreuzung wird erst nächstes Jahr fertig. Es sind also weiterhin Umleitungen nötig. © Dietmar Thomas

Kraftfahrer und Anwohner von Döbelner Straße brauchen noch eine gehörige Portion Geduld. Eigentlich war ihnen in Aussicht gestellt, dass in der Woche vorm ersten Advent die Bauarbeiten zwischen Sparkassenkreuzung und Eingang des Markplatzes fertiggestellt werden können. Das hätte bedeutet, dass die Besucher des Weihnachtsmarktes vom 25. bis 27. November ohne Umwege ins Zentrum gekommen wären. Doch so, wie ausgemalt, wird es nicht. Das bestätigte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) zur Ratssitzung am Donnerstagabend auf Anfrage von Ratsmitglied Jens Funke (Freie Wähler). Der zeigte sich von dieser Antwort wenig begeistert. Schon im Vorfeld hatten mehrere Stadträte Bedenken angemeldet, dass das Etappenziel zu schaffen ist.

Dazwischengekommen sind – wie schon auf dem Abschnitt Dresdener Straße – Kabel. Die stammten aus den 1950er-Jahren und mussten erst herausgerissen werden. Das führte zu Verzögerungen. Im Moment bekommen das vor allem die Straßenbauer zu spüren. Auch deren Zeitplan gerät dadurch ins Wanken. Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) als Auftraggeber, erklärt: „Vom Baubeginn im August bis zum heutigen Tag erfolgten Neu- und Umverlegungen von Versorgungsleitungen aller Art.“ Bis auf die Ampelfundamente hätten allerdings noch keine Straßen- und Gehwegarbeiten realisiert werden können.

„Das Ziel, bis zur Winterperiode die Kreuzung Dresdener Straße/Döbelner Straße fertigzustellen, wird wegen der bestehenden Baubehinderung durch Mitnetz Strom zu unserem Bedauern unmöglich“, sagt Isabel Siebert. Im Kreuzungsbereich müssten die neuen Stromtrassen auf das neue Netz umgebunden und nach Inbetriebnahme die alten Leitungen ausgebaut werden. Nach Aussage des Energieunternehmens sei das aber erst ab dem 28. November möglich. „Durch diese Behinderung im Kreuzungsbereich können keine Straßenborde und Straßeneinläufe gesetzt werden. Das allerdings ist eine Voraussetzung für den gesamten Straßen- und Gehwegbau“, erklärt die Lasuv-Sprecherin weiter.

Gebaut wird nach Informationen des Bürgermeisters in der Stadtratssitzung noch bis 16./17. Dezember. Dann gehe die Chemnitzer Firma in die Weihnachtspause. Der Rathauschef hatte sich gewünscht, dass die Kreuzung vor der Sparkasse vor Weihnachten fertig wird, um den Verkehr in Richtung Döbeln nicht weiter über Umleitungsstrecken schicken zu müssen. Auch zu dieser Entlastung kommt es nicht. „Eine provisorische Winterbefahrbarkeit wird nicht möglich sein“, sagt Isabel Siebert und verweist auf die bereits gegebene Erklärung dafür.

Nach ihren Worten werden die Arbeiten nach der Winterperiode bei entsprechender Witterung fortgeführt. Wann, kann sie nicht sagen. Zuerst werde der jetzige zweite Bauabschnitt der Döbelner Straße fertiggestellt, danach das Marktstück bis zum ehemaligen Hotel Herkules. „Aus jetziger Sicht dauern diese Arbeiten bis Mitte 2017“, teilt Isabel Siebert mit. Begonnen hat der Ausbau der innerstädtisch durch Roßwein führenden Staatsstraßen 34 und 39 vor fast genau drei Jahren auf der Herrmannstraße. Allein für den Straßenbau waren Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro kalkuliert. Aufgrund bisheriger Unwegsamkeiten rechnet das Lasuv bis jetzt schon mit Mehrkosten in Höhe von rund 400 000 Euro.

zur Startseite