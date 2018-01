Auch wir Künstler sind von der Siemens-Krise betroffen

Gerade komme ich von einer Gastspielreise aus Berlin, meiner alten Heimat, zurück nach Görlitz, in die Stadt, die seit sieben Jahren meine neue Heimat ist. Ich freue mich auf ein kommendes Puppentheaterwochenende zu Hause und frage mich: Was wäre wenn ... am Sonntag keine Kinder in meine Vorstellung kämen, weil ihre Familien sich Kultur nicht mehr leisten können? Was wäre wenn ... die letzten beiden großen Industrieproduzenten ihre Mitarbeiter entlassen und unsere Region am Rande dieses reichen deutschen Landes ausblutet, Familien ihre Heimat verlassen müssen, um anderswo ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften?

Betrifft das mich? Ja, es betrifft auch mich, die ich als Künstlerin Fuß gefasst habe in dieser strukturschwachen Region. Ich lebe und arbeite gern hier, und genau hier, um dazu beizutragen, die kulturellen Strukturen für die nachwachsende Generation zu stärken. Und ich frage mich: Was wäre wenn … Bürger der Stadt ihre Solidarität heute offen zeigen und für die Region kämpfen? Können wir ein Zeichen setzen? Wie schrieb schon Brecht: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“. Sollten die Industriestandorte wegbrechen, dann bröckeln auch ganz schnell die weichen Standortfaktoren einer Region. Deshalb müssen die Konzerne an ihre Verantwortung hörbar erinnert werden.

Die Autorin ist Puppenspielerin in Görlitz

