Auch Testroets Ersatz fällt aus Auch der im Winter zu Dynamo Dresden gewechselte Stürmer Marcos Alvarez steht Trainer Uwe Neuhaus bis auf weiteres nicht zur Verfügung.

Weiter vom Pech verfolgt: Marcos Alvarez war nach seinem Kreuzbandriss auf dem Weg zu 100%-iger Fitness, nun zog er sich einen Muskelfaserriss zu. © Robert Michael

Erst am Montag hatte Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden den Ausfall von Stürmer Pascal Testroet verkündet, einen Tag später gibt es die nächste schlechte Mitteilung. Auch Testroets erster Ersatzmann Marcos Alvarez steht den Schwarz-Gelben in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung.

Wie eine MRT-Untersuchung am Montag ergab, zog sich der 25-Jährige im Training einen Muskelfaserriss zu. Bereits in den Spielen gegen Slovan Liberec und in Zwickau war Alvarez nicht zum Einsatz gekommen. Wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, hänge vom Heilungsverlauf ab, hieß es von Vereinsseite.

„Álva hat in den letzten Wochen gut gearbeitet, um sein volles Leistungsvermögen wieder zu erreichen. Dass er durch diese Verletzung jetzt zurückgeworfen wird, ist mehr als ärgerlich. Ich wünsche ihm eine schnelle Rückkehr auf den Trainingsplatz“, sagte Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus.

