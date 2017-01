Auch Rasenmäher in Schuss gehalten Die Stadt Großröhrsdorf ehrte Bürger für ihr Engagement im Kleingartenverein, für den Seniorentreff und beim Reittraining für Kinder.

Die Geehrten beim Neujahrsempfang in Großröhrsdorf: Andreas Heinrich, Helga Behr, Simone Hörnig und Hans-Jürgen Heinrich (v.l.n.r.). Sie haben sich in der Rödertalstadt mit ehrenamtlichem Engagement einen Namen gemacht. © Jonny Linke

Der Neujahrsempfang im Rödertal von Gewerbeverein Rödertal und Stadtverwaltung Großröhrsdorf hat inzwischen Tradition. Eine ebensolche ist es, den festlichen Empfang zu nutzen, um verdienstvolle Bürger zu ehren. Das war auch in diesem Jahr der Fall. Stadt und Gewerbeverein hatten dazu in die Festhalle eingeladen.

Die Auswahl sei nicht immer ganz leicht, ließ Bürgermeisterin Kerstin Ternes durchblicken. Denn es gebe viele Bürger, die es verdient hätten, für ihre Einsatzbereitschaft ganz besonders geehrt zu werden. Vier sind es in diesem Jahr. Die Auswahl sei gemeinsam mit den Vereinen getroffen worden. „Allen Ehrenamtlichen nochmals ein großes Dankeschön!“ so Kerstin Ternes.

Aktiv beim Seniorentreff

Der Name Helga Behr ist eng mit dem Großröhrsdorfer Seniorentreff verbunden. 2011 war es die Stadt, die einen solchen Treff anregte. Helga Behr erklärte sich als Erste bereit, mitzuwirken. Das tut sie bis heute. „Hierbei kann sie sich auf eine Gruppe Organisatoren stützen, die mit ihr interessante Themen, Referenten und Akteure aufspüren, um ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm zu realisieren“, sagte Bürgermeisterin Kerstin Ternes in ihrer Laudatio. So konnten in den vergangenen fünf Jahren über fünfzig Veranstaltungen stattfinden. „Mit ihrer umsichtigen und zurückhaltenden Art lenkt sie die Geschicke des Organisationsteams und hält alle Beteiligten zusammen.“

Dorf prima präsentiert

Der Bretniger Kleingartenverein „Am Hofepark“ schlug Andreas Heinrich für die Ehrung zum Neujahrsempfang vor. Dessen Vizechef ist er seit sieben Jahren. Sauberkeit und Sicherheit in der Gartenanlage sind sein Metier. So „wartet und säubert er die Geräte des Vereins, wie Rasenmäher und Sensen“, so Stadträtin Monika Maßwig. Andreas Heinrich organisiert Arbeitseinsätze und auch das Walpurgisfeuer.

Sein Namensvetter Hans-Jürgen Heinrich ist in Kleinröhrsdorf aktiv und wurde ebenfalls geehrt. Viele Jahre lenkte er die Geschicke des Fördervereins Kleinröhrsdorf und arbeitet im Ortschaftsrat: „Herr Heinrich war federführend bei der Teilnahme am Wettbewerb ,Unser Dorf hat Zukunft‘ im Jahr 2014“, so Bürgermeisterin Kerstin Ternes. Hierfür erarbeitete er eine Präsentation für die Jury und stellte den Ortsteil mit so viel Erfolg vor, dass Kleinröhrsdorf den dritten Platz erreichen konnte.“ Fast selbstverständlich übernahm er auch im vergangenen Jahr den Vorsitz der Arbeitsgruppe zur Festplanung des 670-jährigen Jubiläums des Ortes.

Erfolgreich bei Turnieren

Auf einem ganz anderen Gebiet ist Simone Hörnig aktiv. Ihr Einsatz für den Verein Pferdehof Ginas Heimat stand im Zentrum der vierten Laudatio. 60 Mitglieder habe der Verein inzwischen: „Frau Hörnig gibt dem Verein nicht nur als Besitzerin des Pferdehofs mit Vereins- und Veranstaltungsräumen eine Heimat, sondern engagiert sich stark in der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins“, so Monika Maßwig. Als Trainerin der Voltigiergruppe sei sie maßgeblich an dem stetig wachsenden Erfolg der Kinder auf regionalen und überregionalen Turnieren beteiligt. 2016 verteidigte die Gruppe zum vierten Mal den Kreismeistertitel. Auch für sie gab es Blumen und verdiente Anerkennung.

zur Startseite