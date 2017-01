Auch ohne Sieg zufrieden Laura Dahlmeier verfehlt viele Scheiben. Unterdessen fordern die Biathleten vom Verband härte Strafen gegen Sünder.

Laura Dahlmeier sieht man die Erschöpfung an. Foto: dpa © dpa

Laura Dahlmeier rang im Ziel erschöpft nach Luft, in ihrem Gesicht war die Müdigkeit deutlich zu erkennen. Die Heimrennen in Ruhpolding hatten der Biathlon-Überfliegerin alles abverlangt. Nach den Plätzen drei im Sprint und vier in Verfolgung verpasste es die 23-Jährige zwar, die Führung im Gesamtweltcup zurückzuerobern und fiel auf Rang drei zurück. Trotzdem zog die Bayerin ein positives Fazit.

„Es gibt immer Sachen, die noch besser sein können, ich bin aber schon sehr zufrieden. Der Sprint war gut, das Schießen in der Verfolgung aber leider nicht ganz so. Alles in allem war es eine schöne Woche“, sagte Dahlmeier. Ungewohnte vier Schießfehler verhinderten am Sonntag den achten Podestplatz des Winters.

Dahlmeier versuchte es trotzdem positiv zu sehen. „Läuferisch habe ich mich sehr gut gefühlt. Es ist ein bisschen schade, dass ich am Schießstand mehr vergeben habe. Es wäre schon noch was möglich gewesen“, sagte die Partenkirchnerin: „Ein vierter Platz ist aber weiterhin gut.“ Allerdings musste sie feststellen: „Ich bin jetzt vor allem total K.o., denn ich habe mich total verausgabt.“ Mit dem erhofften vierten Saisonsieg wurde es unweit ihrer Heimat in den Chiemgauer Alpen nichts.

Im Ziel hatte sie stattliche 1:32,7 Minuten Rückstand auf die überragende Siegerin Kaisa Mäkäräinen (Finnland), die sich wie im Sprint vor Gabriela Koukalova (Tschechien) durchsetzte. Am Donnerstag hatte Dahlmeier die deutsche Staffel noch souverän zum zweiten Saisonerfolg geführt. Am Ende des fünften Weltcup-Wochenendes wirkte sie jedoch entkräftet.

Im Gesamtweltcup fiel Dahlmeier zur Halbzeit des Weltcupwinters auf Rang drei zurück. Nach ihrem Doppelsieg ist Mäkäräinen nun ärgste Verfolgerin der führenden Vorjahressiegerin Koukalova.

Nach dem dritten Platz mit der Staffel verpassten die Männer in den Einzelrennen die Podestplätze knapp. Der ehemalige Sprintweltmeister Arnd Peiffer wurde in der abschließenden Verfolgung am Sonntag Fünfter, Simon Schempp landete eine Woche nach seinem ersten Saisonsieg auf dem siebten Rang. Dabei stürzte das deutsche Duo in der ersten Runde unglücklich, nachdem Peiffer strauchelte und Schempp über ihn purzelte. „Da verliert man schon so 15 Sekunden. Aber ich kann nicht sagen, ob uns das einen Podestplatz gekostet hat“, sagte Peiffer. Bereits im Sprint war der 29-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld als Vierter bester Deutscher.

Mehr als 170 Sportler unterzeichneten in den vergangenen Tagen einen Brief mit verschiedenen Forderungen an die IBU. Sie fordern bei einem eindeutigen Nachweis eines Dopingverstoßes eine Höchststrafe mit einer Sperre von bis zu acht Jahren. Außerdem sollten betroffene Nationen nach positiven Dopingfällen einen Teil ihrer Startplätze verlieren und finanziell generell härter bestraft werden. (sid)

zur Startseite