Auch noch nächste Woche mehr S-Bahnen Wegen technischer Mängel kann es auch nächste Woche noch zu Ausfällen der Regionalzüge der Mitteldeutschen Regiobahn kommen.

Die Regionalzüge der Mitteldeutschen Regiobahn weisen technische Mängel auf. © Egbert Kamprath

Wegen technischer Mängel an den erst sechs Monate alten silbernen Regionalzügen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) können diese auch in der nächsten Woche noch ausfallen oder mit Verspätungen fahren. Es gebe keine Gewährleistung, dass kein weiteres Fahrzeug ausfällt. Der Hersteller Alstom arbeite intensiv an der Reparatur. Das betrifft die Strecke Dresden–Freital–Chemnitz des RE 3 und die Verbindung Dresden–Freital–Zwickau der RB 30.

Um die Pendler und Ausflügler zumindest auf der Strecke Dresden–Tharandt zu entlasten, wird die Deutsche Bahn im Auftrag des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO) auch in der nächsten Woche eine S-Bahn mehr pro Stunde fahren lassen. Wie der VVO mitteilt, wird der Einsatz der Züge bis einschließlich Freitag, den 16. Dezember, verlängert.

Ab Dresden Hauptbahnhof fahren die S-Bahnen dann zu den Minuten 22 und 53, ab Tharandt geht es zu den Minuten 3 und 54 zurück nach Dresden. Die Züge halten an allen Stationen in Freital und in Dresden-Plauen. (SZ)

