Auch Netto will erweitern Der Einkaufsmarkt will in Arnsdorf einen Backshop aufbauen. Darüber entscheidet am Dienstagabend der Technische Ausschuss.

Der Netto-Markt in Arnsdorf. © Thorsten Eckert

Erst vor wenigen Wochen hat der Technische Ausschuss der Gemeinde Arnsdorf grünes Licht für die geplante Vergrößerung des Einkaufsmarktes Lidl an der Stolpener Straße gegeben. Dabei wird allerdings das Gebäude selbst nicht wachsen. Durch den Abriss einer Trennwand wird lediglich Lagerfläche verkleinert und die Verkaufsfläche somit vergrößert.

Doch offenbar will nicht nur Lidl sein Erscheinungsbild für die Arnsdorfer Kunden verbessern. Denn an diesem Dienstagabend beschäftigt sich der Technische Ausschuss der Gemeinde mit dem nächsten Antrag einer Supermarkt-Kette: Denn Netto, ebenfalls an der Stolpener Straße direkt gegenüber dem Lidl ansässig, will ebenfalls erweitern. Geplant ist laut Tagesordnung der Anbau eines Backshops sowie einer Leergutrücknahme.

Neben dem Antrag des Supermarktes beschäftigen sich die ehrenamtlichen Politiker zudem mit der ehemaligen Schwesternschule des hiesigen Krankenhauses. Das Gebäude, das in den vergangenen Jahren immer weiter verfiel, hat der Arnsdorfer Arvid Samtleben im März dieses Jahres gekauft. Er plant, das Gebäude für Wohnzwecke umzubauen. (ste)

Die Sitzung des Technischen Ausschusses beginnt 19 Uhr im Beratungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Arnsdorf (Kleinwolmsdorfer Straße 34). Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen und können am Ende der Sitzung ihre Fragen an die ehrenamtlichen Politiker stellen.

