Auch nach fünf Tagen keine Spur vom vermissten Philipp Im Neustädter Hafen wurde der 17-Jährige nicht gefunden. Jetzt will die Polizei ein weiteres Becken überprüfen.

Die Polizeitaucher haben an ihrem zweiten Einsatztag im Neustädter Hafen unter anderem an der Kaimauer nach dem vermissten 17-Jährigen gesucht. Wieder ohne Erfolg. © Roland Halkasch

Die Taucher der sächsischen Polizei geben nicht auf. Sie wollen ein drittes Mal zum Neustädter Hafen fahren, um dort nach dem vermissten 17-Jährigen aus Dresden zu suchen. Nachdem sie am Dienstag und am Mittwoch das Hafenbecken Meter für Meter abgetaucht und sich dabei vor allem auf das Ufer der Mole und den Fuß der Kaimauer konzentriert haben, ist am Freitag ein Nebenbecken dran. Es befindet sich ein paar Meter oberhalb des Hafens und ist durch eine kleine Landzunge von der Elbe abgetrennt. Die Fläche ist viel kleiner als das Hafenbecken, etwa 100 Meter lang und knapp 50 Meter breit. Auf beiden Seiten der Landzunge, die sie von der Elbe trennt, hat die Polizei bereits am Dienstagvormittag nach Spuren des Vermissten gesucht. Am Freitag soll auch der Boden dieses Beckens abgetaucht werden.

Die Polizei hat rund ein Dutzend Hinweise zu dem Vermissten bekommen. Alle diese Hinweise sind mittlerweile abgearbeitet, ohne eine Spur zu Philipp Schulze zu finden. Inzwischen gingen kaum noch neue Hinweise bei den Beamten ein, sagt Polizeisprecher Marko Laske. „Das ist typisch. Ein bis zwei Tage nach einem solchen Aufruf bekommen wir Tipps, danach kommt nicht mehr viel.“

Dennoch bleibt Laske positiv gestimmt. „Wir hoffen zusammen mit der Familie, dass wir den Jungen trotz seiner langen Abwesenheit noch wohlbehalten auffinden“, sagt der Polizeisprecher. Dass der 17-Jährige aber schon so lange verschwunden ist, nage am Optimismus der Fahnder, schränkt er ein.

Anne Zeisberg, die Geschäftsführerin der Schiffsherberge Pöppelmann im Neustädter Hafen, erlebt die Vermisstensuche seit dem Wochenende unmittelbar mit. „Wir haben den Suchaufruf der Schwester bei Facebook geteilt“, beschreibt sie ihre Anteilnahme. Sie habe noch nie gesehen, dass eine Person ins Hafenbecken fällt, sagt die Chefin des schwimmenden Hotels. Auch Exzesse Feiernder habe sie noch nie beobachtet. Der Gedanke, dass der Vermisste im Hafenbecken ums Leben gekommen sein könnte, lässt sie nicht los.

Diese Sorge kann sie nun aber ad acta legen, denn die Polizeitaucher sind sich sicher: Im Neustädter Hafen müssen sie Philipp Schulze nicht länger suchen.

