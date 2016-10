Auch nach dem Ende des Solidarpakts gibt es Geld für den Osten Die 16 Bundesländer und der Bund einigen sich nach jahrelangen Verhandlungen auf ein neues Ausgleichssystem.

Bis viertel vier am Morgen saßen sie zusammen. Den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer war die lange Verhandlungsnacht am Freitag anzusehen. Was viele nicht mehr erwartet hatten, war gelungen: eine Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen – rechtzeitig vor dem Auslaufen des bisherigen Systems und ohne Zwangsmaßnahmen durch das Bundesverfassungsgericht. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) sprach gegenüber der SZ von einer „Glanznacht des Föderalismus“. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD), der die Verhandlungen in den vergangenen zwei Jahren maßgeblich vorangetrieben hatte, sprach nach Sonnenaufgang von einem „guten Tag für den Föderalismus“. Was ist herausgekommen? Wer zahlt drauf? Und was bedeutet die Einigung für den Osten? Ein Überblick.

Kein Bundesland erhält weniger als bisher

Alle Länder hatten zur Bedingung für eine Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern gemacht, dass keines von ihnen weniger Geld aus dem großen Topf bekommt als bisher. Und die finanzstarken Länder Bayern und Hessen hatten gegen das bestehende System geklagt, weil sie im Wege des sogenannten horizontalen Ausgleichs ihrer Meinung nach zu viel ihrer Einnahmen an die ärmeren Länder abgeben mussten. Im Wesentlichen geht es dabei um die Verteilung der Umsatzsteuereinnahmen. Nun ist die Einigung tatsächlich gelungen. Alle haben ab 2020 mehr in der Kasse als vorher. Bayern ist dabei der größte Gewinner. Pro Kopf der Bevölkerung erhalten nur die ostdeutschen Länder und die Länder mit Haushaltsnotlage Bremen und Saarland mehr als die Bayern aus dem Ausgleichstopf. Insgesamt haben die Bayern 1,35 Milliarden Euro mehr in der Freistaatskasse. Deswegen: Seehofers „Glanznacht“.

Schäuble muss ordentlich zuschießen

Ein System, in dem alle mehr erhalten, braucht von irgendwoher zusätzliches Geld. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte sich lange dagegen gewehrt. Bis zuletzt hatte er bemängelt, die Länder machten einen Handel zu seinen Lasten und entzögen sich der bundesstaatlichen Verantwortung. Doch am frühen Freitagmorgen war klar: Der Bund gibt ziemlich genau die Summe ins System, die die Länder von ihm verlangt hatten, nämlich rund 9,5 Milliarden Euro jährlich. Verkürzt könnte man sagen: Schäuble muss zahlen, was die Ministerpräsidenten Seehofer, Volker Bouffier (CDU, Hessen) und Winfried Kretschmann (Grüne, Baden-Württemberg) künftig behalten wollen.

Der Osten stürzt nicht ab

Nicht nur der bisherige Länderfinanzausgleich endet am 31. Dezember 2019, sondern auch der Solidarpakt II. Aus ihm erhalten die Länder auf dem früheren Gebiet der DDR erheblich Aufbaumittel. Nicht nur ihre schwache Finanzkraft wird ausgeglichen, es kommen sogenannte Sonderbedarfsergänzungszuweisungen des Bundes hinzu. Das waren 2005 gut zehn Milliarden Euro, dieses Jahr sind es gut vier Milliarden, 2019 werden es immer noch zwei Milliarden sein. Sachsen erhielt beziehungsweise erhält davon rund ein Viertel. Ein Ende des Solidarpakts ohne Ersatz hätte für den Freistaat also von 2019 auf 2020 ein Minus von rund 500 Millionen Euro bedeutet. Diese Gefahr ist nun abgewendet. Insgesamt erhält Sachsen 2020 aus dem neuen Länderfinanzausgleich 768 Millionen Euro zusätzlich. Die Einbußen aus dem Wegfall der Solidarpaktmittel werden also mehr als ausgeglichen. Und das klappt ohne eine neue Sonderregelung für den Osten. Der Trick: Künftig gibt es zusätzliche Mittel für Länder mit besonders finanzschwachen Kommunen. Und die liegen nach den festgelegten Kriterien allesamt in den fünf ostdeutschen Ländern. Etwas aus diesem Topf bekommt auch noch das Saarland ab. Aber das ist ja auch erst 1957 der Bundesrepublik beigetreten…

Für Autobahnbau und Schulsanierungen gibt es neue Regeln

Für die Neuregelung der Finanzbeziehungen müssen Bundestag und Bundesrat jeweils mit Zweidrittel-Mehrheit das Grundgesetz ändern. Und wenn man schon mal dabei ist, kann man vielleicht noch ein paar andere Fragen klären. Zu der neuen Finanzordnung gibt es noch eine Liste mit sieben anderen Punkten. Es geht da unter anderem um ein bundeseinheitliches Internetportal, über das die Bürger ihre Amtsgeschäfte abwickeln können, es geht um Staatsanleihen und den Unterhaltsvorschuss für Kinder. Geeinigt haben sich Bund und Länder aber auch darauf, dass sie über die Bildung einer Infrastrukturgesellschaft des Bundes sprechen wollen, die künftig die Autobahnen bauen und betreiben soll. Außerdem soll ein „Vehikel“ geschaffen werden, über das der Bund den Kommunen zielgerichtet Geld für Bau und Sanierung von Schulen geben kann. Das ist bisher verfassungsrechtlich nicht möglich.

