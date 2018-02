Auch mit 90 hält das Schwitzen gesund

Heidi Batzke am Mittwoch im Kreise einiger Mitglieder – auch Abteilungsleiter Werner Jank gratulierte.Foto: Hagen Linke

Eine musikalische Begrüßung wie am Mittwoch ist in der Knappenroder Sauna selten. Aber die Frau, die kurz nach 16 Uhr durch die Tür kam, hat es sich verdient: Heidi Batzke wurde mit einem kräftigen „Happy Birthday“ begrüßt. Und sie tut einiges, dass die vielen Wünsche nach Gesundheit in Erfüllung gehen. Mit nun 90 Jahren ist sie ältestes Mitglied des Saunaclubs Knappenrode und der Termin jeden Mittwoch zur Frauenrunde wichtig. „Ich merke das, wenn ich mal längere Zeit nicht dazukomme“, sagt die Jubilarin.

19 Mitglieder zählt der Saunaclub, der seit 2005 Teil des Sportvereins SV Glückauf ist. 13 Frauen und sechs Männer gehören dazu. Das Durchschnittsalter beträgt 76,3 Jahre. „Es tut uns allen gut“, sagt Clubleiter Werner Jank über die wöchentlichen Schwitzstunden. „Vor allem das Regelmäßige ist wichtig, auch im Sommer.“

Heidi Batzke hat schon als Kind in Berlin sauniert. „Meine Mutter war ein Naturmensch“, erzählt sie. Der Vater arbeitete bei Rheinmetall-Borsig in Tegel. Da gab’s eine Sauna, in die auch Heidi durfte. Damals lagen die glühenden Steine direkt auf der Erde, erinnert sie sich, echte Birkenzweige kamen aus Finnland.

Mitarbeiterin der ersten Stunde

Von Anfang an ist die nunmehr 90-Jährige schon in der Knappenroder Sauna. Am 2. Oktober 1968 wurden hier an der Thälmannstraße die ersten Gäste empfangen. Die Sauna gehörte der Gemeinde, das Kombinat „Glückauf“ trug die Betriebskosten. Als Sauna-Angestellte hat Heidi Batzke 20 Jahre lang für den Betrieb gesorgt.

Sie blieb auch als Rentnerin dabei und heute, obwohl sie schon mehr als drei Jahre im Albert-Schweitzer-Haus in Hoyerswerda lebt, fährt sie regelmäßig nach Knappenrode – mit dem eigenen Auto!

Sie schwitzt hier zwei Durchgänge. Mit 80 bis 85 Grad ist es nicht ganz so heiß, und kräftige Aufgüsse gibt es in Knappenrode auch nicht. Wichtig ist aber, wie in jeder Sauna, das gründliche Duschen: „Richtig kalt“, sagt Heidi Batzke, die ohnehin das Medium mag. Einmal pro Woche geht sie in Hoyerswerda zur Wassergymnastik, die zwar fordernd ist, aber ebenfalls guttut.

Ihre Sauna-Leidenschaft hat die 90-Jährige auch in der Familie weitergebenen – zumindest teilweise. Die Jubilarin hat vier Kinder, sieben Enkel und fünf Urenkel. Geschwitzt wird da unter anderem in der privaten Sauna im Eigenheim. Die Kinder leben nicht mehr in Knappenrode. Und so ist auch eine Frage, wie lange der kleine Saunaclub des Ortes noch die Kraft haben wird, das Objekt zu bewirtschaften. Kurzfristig hat man sich einiges vorgenommen. Zur Mitgliederversammlung am 1. März wird über die Jubiläumsfeier Ende September gesprochen. Dann wird die Sauna 50.

