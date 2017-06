Auch mit 103 noch musikalisch Charlotte Schubert aus Bad Muskau spielt schon fast ihr Leben lang Mundharmonika – und erfreut damit auch andere. Nun hat sie noch einen Wunsch.

Charlotte Schubert spielt seit fast 100 Jahren Mundharmonika. © Marion Schariott

Bad Muskau. Charlotte Schubert aus Bad Muskau beweist mit ihren 103 Jahren die Ergebnisse der bekannten 100-Jährigen-Studie der Universität Heidelberg: Auch im hohen Alter ist das Leben überwiegend glücklich und zufrieden.

Und wenn Charlotte Schubert auf ihrer Mundharmonika spielt, beschenkt sie ihre Zuhörer im Kursana Domizil Bad Muskau mit einem Stück der Lebensfreude, die ihr das Musizieren bereitet. Seit fast 100 Jahren spielt sie das Instrument schon – und zeigt sich glücklich damit. „Ich bin sehr froh, dass ich noch Musik machen kann“, sagt sie. „Das gibt mir auch in schwierigen Situationen Kraft und Trost.“

Charlotte Schuberts Sohn hat ihre musikalische Ader geerbt, unterrichtet an der Johann-Sebastian-Bach-Musikschule Leipzig. Wenn er zu Besuch ist, begleitet er seine Mutter mit der Gitarre. „Ich empfinde es als großes Glück, ohne Schmerzen so alt geworden zu sein“, sagt die zehnfache Urgroßmutter, die stolz darauf ist „nur eine Tablette am Tag“ zu nehmen. Ihr Wunsch für die Zukunft: „Ich will auf jeden Fall noch ein Ururenkelkind erleben.“

Laut Studie der Universität Heidelberg gibt es weit mehr geistig fitte Hundertjährige als häufig vermutet – und ihre Zahl ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Über 80 Prozent sind laut der Heidelberger 100-Jährigen Studie mit ihrem Leben zufrieden, rund 70 Prozent fühlen sich die meiste Zeit glücklich. Ein hohes Maß an Lebenssinn und Lebenswille helfen dabei, schwierige Bedingungen – zum Beispiel schlechte Gesundheit – zu neutralisieren.

