Auch Königstein muss Geld für Straßenbau zurückzahlen Die Finanzpanne in der Verwaltungsgemeinschaft weitet sich aus. Verbesserungen im Rathaus sind dringend nötig.

Nachdem sich in der letzten Woche Struppen mit Fördergeld-Rückzahlungen für den Straßenbau beschäftigen musste, trifft es nun auch Königstein. Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) teilte dem Stadtrat mit, dass die Stadt im März rund 35 000 Euro nicht verwendeter Mittel an den Freistaat zurückgezahlt habe. Damit sollten im letzten Jahr Arbeiten am Quirlweg, am alten Schulweg sowie am Wiesenweg bezahlt werden. Doch wegen laufender Straßenbauarbeiten des Landkreises konnten diese nicht begonnen werden. Das Geld wurde nicht eingesetzt, eine Meldung darüber an den Freistaat hat die Verwaltung verpasst. So können die Fördermittel nicht ins laufende Haushaltsjahr verschoben, sondern müssen komplett zurückgezahlt werden.

Das sorgte bei Königsteins Stadträten für Unmut. Mario Bauch (Linke) wollte wissen, warum man den Rat nicht eher informiert habe. Auch Steffen Adler (Freie Wähler) schloss sich dieser Frage an und fügte hinzu, dass man von Struppens Rückzahlungen erst aus der Presse erfahren habe. Wie schon vor dem Struppener Gemeinderat versprach Tobias Kummer, daran zu arbeiten, dass sich solche Fehler nicht wiederholen. Derzeit jedoch fehle es im Bauamt an Struktur und Personal, so Kummer.

Bereits in der Vergangenheit haben die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Königstein, zu der Struppen, Gohrisch, Rathen und Rosenthal-Bielatal gehören, die Arbeit des Bauamts immer wieder kritisiert. Passiert sei jedoch nichts. „Das fällt uns jetzt auf die Füße“, so der Stadtchef. „Seit einem halben Jahr sind wir nun dran, alles aufzuarbeiten.“ Doch das brauche Zeit und mehr Mitarbeiter.

Laut Kummer bearbeitet derzeit jeder der drei Bauamtsmitarbeiter mindestens 35 Projekte, dazu das normale Tagesgeschäft. „Ich brauche zusätzlich zwei Ingenieure“, sagt Bauamtsleiterin Katrin Gräbner. Tobias Kummer kündigt unterdessen an, die Verwaltung umzustrukturieren. Auch habe er die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft informiert, dass das Bauamt mehr Mitarbeiter benötige.

Am Ende beschloss der Stadtrat einstimmig die Rückzahlung. Man verständigte sich darauf, den Schaden der Versicherung zu melden. Laut Tobias Kummer ist neben Struppen und Königstein auch Gohrisch von derartigen Rückzahlungen betroffen. Um welche Summe es sich dort handelt, wollte er jedoch nicht mitteilen.

