Auch jetzt wachsen Pilze Die bekanntesten Speisepilze haben ihre beste Zeit hinter sich. Für Kenner endet die Pilzsaison noch nicht.

Samtfußrüblinge sind auch jetzt in der kalten Jahreszeit zu finden, vor allem an Buchen und Weiden. © Gunter Redwanz

Die Sächsische Zeitung hatte vergangene Woche über einen Pilzfund aus der Nähe der Talsperre Klingenberg berichtet. Dort stand die Aussage, dass die Pilzsaison jetzt vorbei sei. Dem widerspricht aber Gunter Redwanz, Pilzberater aus Dippoldiswalde. „Im Gegenteil! Einige Pilzarten benötigen zum Wachstum kalte Temperaturen und sind frostunempfindlich. Insbesondere gilt dies für `Austernseitlinge´ und den ´Samtfußrübling´“, schreibt der Pilzberater.

Den Austernseitling gibt es auch in den Großmärkten zu kaufen. Aber schaut man gezielt an Buchen und Weiden nach diesen Pilzen, kann man durchaus große und ergiebige Vorkommen entdecken. Es kann sich also immer noch lohnen, auf Pilzsuche zu gehen. (SZ/fh)

