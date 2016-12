Auch im Winter schön 2016 war das zweitbeste Tourismusjahr in der Sächsischen Schweiz seit 1990. Für 2017 gibt es neue Ziele und eine Herausforderung.

Auch wenn es derzeit keinen Schnee wie hier auf dem Foto vom Januar 2016 gibt: Herrlich ist die Sächsische Schweiz im Winter. Nur die Gäste fehlen noch.



Der Deutsche Wandertag in Sebnitz im Juni, steigende Besucherzahlen und Erfolge beim Naturschutz: Für die Tourismusregion Sächsische Schweiz war 2016 ein gutes Jahr. „Wir sind mit den Buchungszahlen zufrieden, haben ein Plus von 4,1 Prozent“, sagte Tino Richter, der Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Das Jahr 2016 war für die Touristiker in der Region das zweiterfolgreichste Jahr seit 1990. Von Januar bis Oktober kamen rund 395 500 Touristen in die Sächsische Schweiz und buchten gut 1,4 Millionen Übernachtung. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Die Daten für November und Dezember liegen noch nicht vor. Einzig 2012 kamen etwas mehr Gäste. Vielleicht werde der Rekord bis zum Jahreswechsel noch eingestellt, sagte Klaus Brähmig. Der CDU-Bundestagsabgeordnete ist der Vorsitzende des Tourismusverbandes. Damit sprach er eine Herausforderung an, an der sich Gastronomen und Hoteliers mit dem Tourismusverband seit Jahren die Zähne ausbeißen: der – noch ausbaufähige – Wintertourismus. „Seit dem 19. Jahrhundert kamen in die Sächsische Schweiz Gäste vor allem von Frühling bis Herbst“, so Brähmig. Zunehmend sei der Tourismus aber darauf angewiesen, das ganze Jahr über Geld zu verdienen. „In Zeiten des Fachkräftemangels können es sich Arbeitgeber nicht leisten, ihre Angestellten in den Wintermonaten zu entlassen.“ Wenn die nämlich in der Zwischenzeit eine bessere und saisonunabhängige Stelle fänden, kommen sie im Frühjahr nicht wieder. Die SZ zeigt in einem Überblick die Tourismus-Bilanz dieses Jahres – und was es im kommenden Jahr Neues gibt.

Meistgebucht: Bad Schandau bleibt Top-Destination in der Region Mit gut 85000 Gästen, die in diesem Jahr rund 341000 Übernachtungen gebucht haben, bleibt Bad Schandau der beliebteste Ort für Übernachtungen in der Sächsischen Schweiz. Die Gemeinde Bad Gottleuba-Berggießhübel belegt mit 227000 Übernachtungen den zweiten, Sebnitz in diesem Jahr mit fast 155000 den dritten Platz. „Unsere Region wird von der fertiggebauten Autobahn nach Prag und der geplanten Südumfahrung rund um Pirna profitieren", sagte Klaus Brähmig mit Blick auf die Riesenbaustelle, die 2017 beginnt. Zu den Pöblern, die dem Deutschen Wandertag in Sebnitz deutschlandweit negative Schlagzeilen einbrachten, sagte Brähmig: „Ich hätte nicht gedacht, dass 50Personen eine unpolitische Veranstaltung sprengen können. Sie haben das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer mit Füßen getreten." Tino Richter ergänzte, dass es – von einzelnen Beschwerden abgesehen – fast keine Stornierungen als Reaktion auf die Störer gab. „Problematisch ist aber der Imageschaden, den die Region davongetragen hat", sagte er. Im Nachgang habe sein Verband zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung einen Workshop für Touristiker angeboten. „Leider werden uns diese Probleme noch viele Jahre beschäftigen", so Brähmig. Meistbesucht: Der Nationalpark ist der Magnet in der Sächsischen Schweiz Ein Viertel der Sächsischen Schweiz ist Fläche des Nationalparks, drei Viertel Landschaftsschutzgebiet. Wie viele Gäste genau den Nationalpark Sächsische Schweiz besuchen, kann Dietrich Butter, Chef der Nationalparkverwaltung, nicht sagen. Schätzungen gehen aber von sieben bis acht Millionen Tagestouristen in der Sächsischen Schweiz zusätzlich zu den Übernachtungsgästen aus. Viele davon würden auch den Nationalpark besuchen und erwandern. Butter sagte, dass schon jetzt 57 Prozent der Fläche nicht mehr forstwirtschaftlich genutzt werden. 1990 waren es erst 24 Prozent. „Bis 2020 müssen wir auf zwei Drittel kommen, 2030 wollen wir drei Viertel ohne Forstwirtschaft haben", sagte Butter. Im Park gebe es 500 Kilometer bezeichnete Wanderwege, die von fast 1700 Schildern markiert werden. Gegen Verwitterung und Vandalismus investiert die Parkverwaltung jährlich etwa 120000 Euro. Noch einmal 600000 Euro wurden in diesem Jahr in Wege, Brücken und die 80 Steiganlagen an Felsen und steilen Wanderwegen investiert. „Unser Ziel ist es, natur- und landschaftsverträglichen Tourismus zu ermöglichen." Meistbeworben: Neue Kampagnen in Leipzig und Berlin Dieses Ziel soll in 2017 vor allem in zwei deutschen Städten wieder intensiv beworben werden. In Berlin und Leipzig startet Mitte Januar die Plakatkampagne „Gemeinsam zum Höhepunkt". Damit will der Tourismusverband vor allem wanderfreudige Gäste und junge Familien ansprechen, sagte Tino Richter. In Leipzig wird ab Januar ein Jahr lang eine Straßenbahn mit Aufdrucken aus der Sächsischen Schweiz fahren. Mit einem neuen Winter-Katalog und experimentellen Angeboten wie etwa im Winterdorf Schmilka wollen die Anbieter mehr Besucher in der Nebensaison anlocken. Meistgewünscht: Die neue, einheitliche Gästekarte mit vielen Rabatten Besonders stolz ist Tino Richter darauf, dass es ab Februar endlich eine gemeindeübergreifende Gästekarte geben wird. Neun Gemeinden sind von Anfang an dabei: Bad Schandau, Königstein, Lohmen, Stadt Wehlen, Kurort Rathen, Hohnstein, Reinhardtsdorf-Schöna, Bad Gottleuba-Berggießhübel und Sebnitz. Gäste, die die Kurtaxe bezahlt haben, können von ihrem Gastwirt die Papierkarte direkt ausgedruckt bekommen. „Derzeit gibt es 40 Partner in der Region wie die Toskana-Therme in Bad Schandau oder die Eisenbahnwelten in Kurort Rathen, bei denen die Gäste dann mindestens zehn Prozent Rabatt bekommen", so Richter. Die Gemeinden müssen dafür nichts bezahlen und können die Höhe ihrer Kurtaxe weiterhin selbst bestimmen. Mit der Aktion will der Verband den Schwarztourismus eindämmen. „Wer keine Kurtaxe zahlt, schadet allen", so Richter.

