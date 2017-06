Auch im Tode getrennt Eine Rietschenerin will ihren Mann auf dem Friedhof umbetten lassen. Doch so einfach, wie sie denkt, geht das nicht.

Der Rietschener Friedhof ist ein würdiger Platz zum Abschiednehmen, Trauern und Gedenken. © André Schulze

Regina Altmann hat ihren Mann verloren. Daran lässt sich leider nichts mehr ändern. Doch auch wenn der langjährige Partner nicht mehr lebt und der Gang auf den Friedhof der einzige Weg ist, der einem dann noch bleibt: Nichts ist für die Ewigkeit.

Denn manchmal ändern sich Dinge. Zum Beispiel Lebenspläne. Die Rietschenerin Regina Altmann beispielsweise hat ihren Mann auf dem gemeindeeigenen Friedhof bestatten lassen. Das liegt jetzt bald drei Jahre zurück. Zu dieser Zeit hatte die Rentnerin noch vor, aus Rietschen wegzugehen. Sie wollte zu einem der Kinder ziehen. Deshalb entschied sie damals auch, die Urne ihres Mannes auf der sogenannten Grünen Wiese bestatten zu lassen.

Doch mittlerweile sehen ihre Pläne anders aus. „Ich will meinen Lebensabend jetzt in Rietschen verbringen“, sagt die Frau. Sie hat sich ein Herz genommen, und sich auf den Weg zum Gemeinderat gemacht. Der tagt in Rietschen fast immer öffentlich. Und fast immer können Einwohner auch ihre Anliegen vortragen. In der Großen Kreisstadt Niesky steht das nur hin und wieder auf dem Programm, in Rietschen dagegen jeden Monat. Vorsichtshalber hat sich Regina Altmann auf einigen Zetteln Notizen gemacht. Sie will nichts Wichtiges vergessen, erklärt sie in der Ratsrunde.

Denn die Frau weiß auch, dass ihr Anliegen nichts Alltägliches ist. Sie will die Urne ihres Mannes umbetten lassen. Denn sie möchte später einmal, wenn die Zeit gekommen ist, mit ihm zusammen liegen. Der Rietschener Friedhof bietet dafür auch das passende Angebot, das Eheleute-Urnengrab. Bereits im April hat sie deshalb einen Antrag geschrieben und bei der zuständigen Hauptamtsleiterin Carolina Hoffmann in der Rietschener Gemeindeverwaltung abgegeben.

Sogar am selben Tag noch habe eine Mitarbeiterin aus der Gemeindeverwaltung eine Antwort formuliert, berichtet Frau Altmann. Dem Antrag auf Umbettung werde nicht stattgegeben. Laut Friedhofsatzung sei die Entnahme der Urne nicht gestattet, berichtet die Rietschenerin von dem Schreiben. Und obwohl das ja nun schon geraume Zeit zurückliegt, hört man an ihrer Stimme, wie nahe ihr das geht. Auch wenn sie es nicht laut in der Runde der Ratsmitglieder sagt, sie hat sich diese Entscheidung, diesen Antrag zu stellen, sicher nicht leicht gemacht. Umso enttäuschter muss sie wohl gewesen, beziehungsweise ist sie noch immer. „Werden nicht auch Gesetze geändert bei der Regierung“, fragt sie in Richtung des Rietschener Bürgermeisters Ralf Brehmer. Und spricht sich noch weiteren Ärger von der Seele, zum Beispiel, dass auf dem Friedhof Blumen eingehen und der Rasen unter der Trockenheit leidet und mal gewässert werden müsste, dass sie bestohlen wurde auf dem Friedhof. Im Frühjahr sei eine Tonschale verschwunden, eine Plasteschale sei ausgeschüttet worden und die Pflanzen im Grünabfall von ihr entdeckt worden.

Ralf Brehmer bestätigt der Einwohnerin, was sie bereits Ende April erfahren hat. Laut der gültigen Friedhofssatzung dürfen Urnen nicht umgebettet werden. Die Gemeindemitarbeiterin habe mit der Antwort also richtig gehandelt. Die Bitte von Frau Altmann, die Urne ihres verstorbenen Mannes Fred in eine Familiengrab-Doppelstelle umzuverlegen, sei jedoch verständlich, aufgrund der geänderten Entscheidung. Doch Satzungsänderungen müssten im Gemeinderat diskutiert und auch beschlossen werden. Das könne die Verwaltung nicht eigenmächtig, erklärt er der Einwohnerin. „Wir können darüber reden“, so der Bürgermeister, aber „dann kann jeder kommen und wir haben ein Hin- und Herziehen auf dem Friedhof.“ Eine ganz praktische Frage dazu hat Gemeinderat Tilmann Havenstein. „Ich kenne die Anlage nicht, kann man die Urne eindeutig erkennen?“ Ist sie, stellt sich heraus und an einer Wand sind Namenstafeln angebracht. Hingewiesen wird auch darauf, dass dann Regina Altmann mit höheren Kosten rechnen müsse, denn die Urnengemeinschaftsanlage sei die teuerste Bestattungsform in Reitschen, so der Bürgermeister.

Doch erst einmal muss überhaupt entschieden werden, ob die Urne des Mannes umgebettet werden darf. Gemeinderat Torsten Lorenscheit ebnet mit einem Vorschlag den Weg dazu. „Ich kann das Anliegen nachvollziehen und würde das als Einzelfallentscheidung diskutieren“, sagt er und empfiehlt, im Vorfeld darüber zu informieren, welche Kosten entstehen.

zur Startseite