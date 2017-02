Auch im Rödertal streiken Lehrer An manchen Schulen fällt am Mittwoch der Unterricht komplett aus.

An manchen Schulen im Rödertal wird gestreikt. © Arvid Müller

Am Mittwoch werden viele Schulbusse im Rödertal leer bleiben. Die Lehrer streiken auch an den Schulen rund um Radeberg – und werden sich in Dresden zur Kundgebung treffen, um für sechs Prozent mehr Gehalt zu demonstrieren. An der Pestalozzi-Oberschule Radeberg und der Oberschule in Weixdorf fällt der Unterricht aus, es wird aber bis zum Mittag eine Betreuung von Schülern geben, die nicht zu Hause bleiben können. Das gilt auch am Radeberger Humboldt-Gymnasium, auch hier gibt es keinen planmäßigen Unterricht. An der Ludwig-Richter-Oberschule Radeberg fällt die Entscheidung am heutigen Dienstag.

An der Oberschule in Ottendorf-Okrilla beteiligt sich ein Großteil der Lehrer ebenfalls am Streik. Hier findet der Unterricht für die fünften und zehnten Klassen allerdings statt. Nur die Schüler der Klassenstufen sechs bis neun haben an diesem Tag unfreiwillig schulfrei. Eine Betreuung ist aber auch hier gesichert. (szo)

