Auch im Kreiskrankenhaus Weißwasser fehlen Ärzte Honorarärzte füllen auftretende Lücken im Dienstplan. Ohne sie müssten viele Kliniken schließen.

Für den Notfall führen mittlerweile alle Kliniken Dateien mit Adressen von Honorarärzten. © dpa

Weißwasser. Die Ärzteschaft in der Region ist überaltert. Die kassenärztliche Vereinigung stuft Weißwasser bei niedergelassenen Ärzten inzwischen als unterversorgtes Gebiet ein. Die Diskussionen über den Mangel an Hausärzten überdecken eine weitere Lücke in der medizinischen Versorgung. Auch in den Krankenhäusern fehlen punktuell Ärzte. Fragt man Andreas Grahlemann nach den Gründen, liefert der kaufmännische Geschäftsführer der Kliniken Oberlausitzer Bergland, zu denen neben Zittau und Ebersbach auch das Kreiskrankenhaus Weißwasser gehört, einleuchtende Antworten. Die Medizin sei zunehmend weiblich geworden, konstatiert er. Waren noch vor Jahren Männer in der Überzahl, seien inzwischen bis zu drei Viertel der ärztlichen Belegschaft Frauen. Werden sie schwanger, können Beschäftigungsbeschränkungen gelten oder sogar Arbeitsverbote gültig werden. Und dann werden auch Ärzte oder Ärztinnen krank oder gehen in den Ruhestand, meint Grahlemann.

Im Gegensatz zur relativ offenen Verfahrensweise bei den Nachfolgeregelungen für Hausärzte hat sich für Ausfälle im Klinikbetrieb ein funktionierendes Ersatzsystem etabliert. Sogenannte Honorarärzte springen für die ausgefallenen Kollegen ein und schließen die entstehenden Lücken. Manchmal für zwei Tage, manchmal für mehrere Monate. Sie kommen aus dem ganzen Bundesgebiet, reisen nicht selten mit dem Flugzeug an und wohnen für gewöhnlich im Hotel.

Die genaue Zahl der Honorarärzte in Deutschland ist nicht bekannt. Nach Angaben des Bundesverbandes der Honorarärzte (BV-H) schwanken die Schätzungen zwischen 1 500 und bis zu 6 000 Medizinern. Das Kreiskrankenhaus Weißwasser beschäftigt im Schnitt zwei bis drei Honorarärzte, punktuell bis zu sechs. Das entspricht einem prozentuellen Anteil von bis zu acht Prozent, gemessen an der Gesamtzahl der am Krankenhaus tätigen Ärzte (siehe Kasten). „Das sind genau die, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt an den jeweiligen Stellen brauchen“, meint Grahlemann. Sie verdienen im Vergleich zu den Kollegen im Klinikbetrieb überdurchschnittlich. Das bedeutet hohe Kosten. 2016 fielen in Weißwasser für Honorarärzte finanzielle Aufwendungen in Höhe von 593 000 Euro an. „Die Alternative wäre, das Krankenhaus zu schließen.“

Für den Notfall führen mittlerweile alle Kliniken Dateien mit Adressen von Honorarärzten. Darüber hinaus haben sich Spezialagenturen gebildet, die Ärzte im Notfall vermitteln. Sie sorgen für Ersatz in jeglichen Fachrichtungen oder Hierarchiestufen. Die Gründer solcher Agenturen sind oft selbst Ärzte, die bereits im Ruhestand sind oder neben ihrer Vermittlungstätigkeit nicht selten weiter als Honorararzt arbeiten. Fachlich gesehen gib es beim Einsatz von Honorarärzten keine Schwierigkeiten. Gelegentlich seien jedoch Motivationsprobleme festzustellen, meint Andreas Grahlemann und bemüht einen Vergleich aus dem Fußball. „Spieler, die sich mit ihrem Team identifizieren, leiden mit, jubeln mit, feiern mit. Werden sie ausgeliehen, kann das ein funktionierendes System durcheinanderbringen.“

Angebote, in Festanstellung zu arbeiten, lehnen viele Honorarärzte ab. Durch ihre wechselnde Tätigkeit können sie selbst bestimmen, wann, wie viel und wo sie arbeiten. Eine ganze Reihe von ihnen arbeitet für eine bestimmte Zeit, um dann Urlaub zu machen. Nach Angaben von Fachleuten schwächt dieser Lifestyle das Gesundheitssystem. Ärzte, die für eine gewisse Zeit aussteigen, fehlen als Hausärzte oder auf den Stationen. So ist auch zu erklären, warum trotz absolut steigender Ärztezahlen (1990: 240 000, 2015: 370 000) häufig ein Ärztemangel konstatiert wird. Der andere Grund sind häufigere Arztbesuche. Aber das wissen die Patienten selbst am Besten.

