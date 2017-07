Auch hier hat’s geklapp(er)t Im Helmsdorfer Horst hat es Nachwuchs gegeben. Allerdings nur durch den Einsatz des Dorfvereins.

Die Störche Willi und Steffi haben Nachwuchs bekommen. © Dirk Zschiedrich

Vergesst die Helmsdorfer Störche nicht! Dafür plädiert Udo Liebold vom Dorf- und Heimatverein. Er hatte kürzlich in der SZ einen Artikel über die Störche in der Region gelesen und dabei die Vögel aus dem Nest in Helmsdorf vermisst. „Dabei sind wir alle mächtig stolz“, so Liebold.

Denn die Störche sind nicht ohne Zutun des Vereins in den Stolpener Ortsteil gekommen. Bereits nach der Jahrtausendwende gab es an der Rennersdorfer Straße auf einem Strommast einen immer besetzten Horst. Doch irgendwann blieb dieser leer. Auf Initiative des Vereins wurde deshalb im Herbst 2010 im früheren Steinbruch ein neuer Mast mit einem schönen Storchennest errichtet. Udo Liebold erzählt, dass viele an diesem Standort gezweifelt hätten und nicht daran glaubten, dass das mit dem Storchennachwuchs wieder etwas wird.

Doch in diesem Jahr klapperte es plötzlich. Am 9. April ließ sich ein Storch auf dem vorbereiteten Nest nieder und begann mit dem Bau seines Horsts. Wenig später traf dann das Weibchen ein. Die Helmsdorfer tauften ihr Pärchen auf Steffi und Willi. Und so klappte es auch mit dem Nachwuchs. „Inzwischen haben wir einen prächtigen Nachwuchs von zwei Jungstörchen“, erzählt Liebold. Nun hoffen alle darauf, dass die beiden Jungtiere fliegen lernen und auch die Eltern im nächsten Jahr wieder nach Helmsdorf zurückkehren.

zur Startseite