Auch für Fußgänger geht nichts Ende Juli ist zudem der Knoten Badstraße und Otto-Bauer-Straße vorübergehend für Autos dicht.

Die Baustelle auf der Oberstraße in Radeberg. © Thorsten Eckert

Für Autofahrer ist die Oberstraße zwischen Pulsnitzer- und Badstraße im Herzen Radebergs ja schon seit Monaten tabu. Die Straße wird umfangreich saniert. Ab Mittwoch geht nun an und in der Baustelle auch für Fußgänger nichts mehr. Das hat jetzt die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Die Fußgänger müssen nun den Weg über die Otto-Bauer-Straße, Otto-Uhlig-Straße und Am Baumhaus nutzen. Für die Anwohner werden Sonderreglungen geschaffen, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus dazu.

Und auch einen Ausblick für Autofahrer auf Ende Juli hat die Stadt gleich mitgeschickt: Denn für den Autoverkehr soll ab 21. Juli bis voraussichtlich 5. August dann auch der Knoten zwischen Badstraße und Otto-Bauer-Straße voll gesperrt werden. Das Zwischenstück zwischen dem dann fertiggestellten Bauabschnitt Oberstraße und dem dann geplanten zweiten Abschnitt – von August bis November soll bekanntlich auch die Badstraße zwischen Bauerstraße und dem Abzweig zur Lotzdorfer Straße saniert und damit vollgesperrt werden.

Einbahnstraßen werden aufgehoben

Während der Sperrung des Knotens an der Otto-Bauer-Straße wird dabei für Anlieger die Einbahnstraßenregelung in der Otto-Uhlig-Straße wie auch in der Otto-Bauer-Straße aufgehoben. Beide Straßen werden dann bis zur Baustelle beidseitig befahrbar sein. Die Einfahrt in die Otto-Uhlig-Straße wird von der Pulsnitzer Straße allerdings nur als Rechtsabbieger aus Fahrtrichtung Pulsnitz möglich sein, schränkt die Stadt in ihrer Mitteilung ein.

Zudem weist das Rathaus darauf hin, dass die Parkmöglichkeiten an der Oberstraße weiterhin über den Landwehrweg erreichbar bleiben. So könne zudem die Allgemeinarztpraxis von Dr. Hänel an der Badstraße erreicht werden. (SZ/JF)

