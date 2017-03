Auch Blasewitz kann Leipzig nicht stoppen

In der Hallentennis-Punktspielsaison bleiben die Männer der Leipziger TC 1990 das Maß aller Dinge. Am letzten Spieltag der Wintercup-Oberliga konnte auch Blau-Weiß Blasewitz ihren Siegeszug nicht stoppen. Siegewannen am Sonnabend in der Halle an der Hepkestraße mit 10:2. Für die Gastgeber erkämpfte Martin Hennig im Einzel den einzigen Sieg. Die Gäste blieben dadurch ohne Niederlage. Sie erkämpften bereits den sechsten Titel hintereinander vor dem Freiberger HTC, RC Sport Leipzig, Blasewitz und dem SV Dresden-Mitte, der in der Pappritzer Halle den Chemnitzer TC Küchwald mit 6:2 besiegte. Für die Gastgeber holten Marc-Robert Szelig, Martin Stavel und Andreas Petermann die Zähler.

Ein Endspiel um den Klassenerhalt bestritten die USG Chemnitz und der ESV Dresden. Diese Klubs standen bisher noch ohne Zählbares da. Nur eine Mannschaft muss absteigen. Die Dresdner unterlagen mit 2:6. Für sie punktete Sascha Knoop mit seinem gewonnenen Einzel. (bec)

