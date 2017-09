Auch am nächsten Wochenende ist viel los Nach Denkmaltag und Nieskyer Herbstfest ist es Zeit, das nächste Wochenende zu planen. Es ist wieder viel los im Landkreis: Im Süden wird es naturverbunden, in der Mitte historisch und im Norden sportlich. Aber es gibt noch viel mehr. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com sind die wichtigsten Termintipps zu finden.

Karasek (Heiner Haschke) freut sich am Sonntag auf viele Gäste beim Seifhennersdorfer Naturmarkt. © Thomas Eichler

Der Tag des offenen Denkmals hat am Sonntag Tausende in spannende Gebäude gelockt, beim Nieskyer Herbstfest hat der Bär gesteppt, in der Görlitzer Kulturbrauerei war es richtig laut. Auch am kommenden Wochenende gibt es wieder lohnende Veranstaltungen. In Obercunnersdorf geht es am Freitag und Sonnabend beim „Abernfest“ rund um die Kartoffel, in Seifhennersdorf lockt Räuberhauptmann Karasek am Sonntag zum Naturmarkt. Am Sonnabend kann im „Traumpalast Mittelherwigsdorf“ stilvoll getanzt werden. In Ludwigsdorf bei Görlitz werden am Sonnabend wieder die dicksten Kürbise gesucht, tagsüber feiert die Deutsche Bahn mit einem Bahnhofsfest den 100. Geburtstag des Görlitzer Bahnhofs. Und im Norden fiebern die Fans dem Saisonbeginn der Eishockey-Cracks der Lausitzer Füchse entgegen – am Sonntag, 17 Uhr gegen Freiburg. Aber natürlich gibt es noch viel mehr, zu finden im www.sz-veranstaltungskalender.com

