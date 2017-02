Auch als Diabetiker gut zu Fuß Was zuckerkranke Menschen tun können, um das Schlimmste zu verhindern, war jetzt Thema beim SZ-Gesundheitsforum.

Im Malteser-Krankenhaus St. Carolus in Rauschwalde finden regelmäßig Gesundheitsforen der SZ statt. © Ralph Schermann

Gut zu Fuß sein. Die an sich normalste Sache der Welt ist für viele Menschen so selbstverständlich nicht. Nämlich dann, wenn wegen ihrer deformierten Füße jeder Schritt zur Belastung, ja zur Qual wird.

Bilder, die Oberarzt Dr. med. Frank Hübschmann beim jüngsten Gesundheitsforum der SZ im Malteser-Krankenhaus in Görlitz zeigte, waren nichts für schwache Nerven. Füße, die von ihrer ursprünglichen Form kaum noch etwas erkennen ließen. Ursache dieser „Horrorbilder“, wie sie der leitende Oberarzt der Chirurgie im St. Carolus bezeichnete, ist der sogenannte diabetische Fuß. In einem schleichenden und von den Patienten oft gar nicht wahrgenommenen Prozess führt der hohe Blutzucker über Jahre zu Zell-, Gewebe- und Nervenschädigungen und verursacht Durchblutungsstörungen. Gar nicht selten müssen dann Zehen oder im schlimmsten Fall der ganze Fuß abgenommen werden.

Fast jeder zehnte Deutsche erkrankt an Diabetes. Neben den 7,6 Millionen Menschen sind noch weit mehr betroffen, die es oft aber gar nicht wissen. Dabei ist ein medikamentös gut eingestellter Stoffwechsel entscheidend dafür, dass es nicht zu solchen dramatischen Folgen kommt. Der diabetische Fuß ist nach den Worten des Görlitzer Experten in drei Formen bekannt: gefühlgestört, durchblutungsgestört oder in einer Kombination aus beidem. Weil Diabetiker aufgrund der Nervenschädigungen weniger oder gar kein Schmerzempfinden in den Füßen haben, bleiben Verletzungen häufig unbemerkt. Risse in der Hornhaut, in den Zehenzwischenräumen oder Verletzungen durch Gegenstände, die man sich eingetreten hat, können sich entzünden und nur schwer heilen. Der regelmäßige Gang zur Fußpflege hilft.

„Ein diabetischer Fuß muss nicht zwingend zur Amputation führen“, so Dr. med. Hübschmann. Vorausgesetzt, dass der Stoffwechsel richtig eingestellt ist, gibt es verschiedene Therapien. Im interdisziplinären Zusammenspiel, das neben Ärzten auch Podologen und Orthopädieschuhmacher einschließt, seien die Heilungschancen nicht schlecht. Je eher man damit beginne, umso besser. Einmal geschädigte Nerven seien nicht mehr reparabel.

Seit 2003 gibt es im St. Carolus Montag und Mittwoch eine Spezialsprechstunde für diabetische Füße. Dafür ist eine Überweisung vom Diabetologen oder bei Nichtdiabetikern mit chronischen Wunden von einem niedergelassenen Chirurgen nötig.

