Auch 2017 werden nicht alle Zittauer Brunnen sprudeln Die Stadtverwaltung lässt die im vergangenen Jahr begonnenen Reparaturen fortsetzen.

Nach einer mehrmonatigen Pause im Jahr 2016 dreht sich das Schleifermännchen in diesem Jahr wieder in seinem Brunnen. © Matthias Weber

Zittau. Wie fast in jedem Jahr wird die Feuerwehr zu Ostern die Zittauer Innenstadt-Brunnen in Betrieb nehmen. Diesen Termin bestätigte Rathaussprecher Kai Grebasch auf SZ-Anfrage. Allerdings werden auch in diesem Jahr nicht alle sprudeln. „2017 gehen der Herkules-, der Samariterinnen-, der Schwanen-, der Marktfrauenbrunnen, der Grüne Born, das Schleifermännchen und der Brunnen im Paradiesgarten am Klosterplatz in Betrieb“, so Grebasch. „Die anderen werden repariert.“

Bereits 2016 wurde eine Reihe Brunnen nicht angestellt. Den Grund dafür erklärte der amtierende Baudezernent Ralph Höhne damals im Stadtrat: In den vergangenen Jahren waren Reparaturen immer wieder verschoben worden, um das dafür nötige Geld einzusparen. 2016 zeigten sich ernsthafte Probleme mit der Elektrik. Wasser und Strom zusammen stellen aber eine so große Gefahr dar, dass die Verwaltung kein Risiko eingehen wollte. Nachdem 2016 die ersten Brunnen repariert wurden, folgen nun die restlichen.

zur Startseite