Aua Aue! Ausgerechnet gegen den Erzrivalen aus dem Erzgebirge endet Dynamos Serie. Die Niederlage ist deutlich und verdient.

So ist das mit den Traumtoren. Mal fallen sie auf der einen Seite, mal auf der anderen und manchmal sogar für den Erzrivalen. Wobei: Ganz so traumhaft ist dieser Schuss zum – je nach Blickwinkel – 1:0 oder 0:1 im sächsischen Duell zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue in der 2. Fußball-Bundesliga überhaupt nicht. „Fabio hat einfach mal draufgehalten“, sagt Martin Männel.

Aues Torwart und Kapitän meint seinen Mitspieler Fabio Kaufmann, der damit Erfolg hat, was Dynamo vor einer Woche einen ebenso unerwarteten wie klaren Sieg in Hannover bescherte: Mut fassen, aufs Tor schießen und Glück haben. Denn erst der Rücken von Mario Kvesic sorgt dafür, dass Kaufmanns Schuss zur Führung in der 32. Minute einerseits unhaltbar ist und zum anderen Dynamos Niederlage einleitet. Am Ende heißt es 3:0 oder eben 0:3.

Männel blickt danach allerdings so finster drein, als hätte seine Mannschaft verloren. „Für die Fans ist das etwas Besonderes, für uns ein Sieg, der drei Punkte bringt. Die Emotionen muss man da rauslassen“, sagt er, lobt die Kulisse im ausverkauften DDV-Stadion und stellt weitgehend regungslos fest: „Endlich sind wir mal für unseren Aufwand belohnt worden. Wir haben unser Leid der letzten Wochen auf Dresden übertragen.“ Dazu passt wiederum die These von Andreas Lambertz. Dynamos mit Abstand Erfahrendster meint, seine Mannschaft hätte noch drei, vier Stunden spielen können, ohne ein Tor zu erzielen.

Dabei sind es eigentlich die Gastgeber, die hervorragend ins Spiel finden und nach gut einer Minute die erste hochkarätige Chance haben. Doch Pascal Testroet bringt den Ball nach Eingabe von Nils Teixeira aus Nahdistanz nicht an Männel vorbei. Schon da gehen die Meinungen auseinander, ob der Torwart gehalten hat oder lediglich angeschossen worden ist. Das Faktische liefert die Anzeigetafel, auf der eine gute halbe Stunde lang zwei Nullen leuchten, weil auch Akaki Gogia und Marco Hartmann ihre Chancen in Dynamos druckvoller Anfangsviertelstunde nicht nutzen. Und weil der Schiedsrichter einen Elfmeter nicht pfeift, bei dem jedoch erst die TV-Bilder klar belegen, dass Verteidiger Julian Riedel den Ball im Zweikampf mit Testroet per Hand abwehrt.

Aue ist da effektiver. Nach den ersten Möglichkeiten von Steve Breitkreutz und Pascal Köpke bringt der dritte Anlauf den Erfolg: Kaufmanns abgefälschter Schuss lässt Torwart Marvin Schwäbe keine Chance. Es ist kein Trost für Dresden, wenn Köpke und Kollegen gestehen, dass „ein bisschen Glück dabei gewesen ist“.

Bei den anderen Gegentoren, die kurz nach der Pause binnen einer Minute fallen, ist die Sachlage eindeutig. „Das 0:2 folgt nach einem miserabel verteidigten Eckball und danach das 0:3. So einen Fehler darfst du nicht machen“, sagt Uwe Neuhaus. Ohne dass Dynamos Trainer Namen nennt, dürfen sich Teixeira und Schwäbe angesprochen fühlen. Der Erstgenannte lässt Simon Skarlatidis entwischen, und der Torwart spielt den Ball unbedrängt in die Füße von Köpke, der zum Endstand trifft. „Wir haben sehr, sehr unglücklich verdient verloren“, sagt Kapitän Hartmann, „weil wir in einigen Phasen überragend und in anderen Phasen katastrophal waren. Und solche Schwankungen verträgst du nicht.“

Trotzdem hätte das Spiel wieder kippen können, aus Sicht der Dynamos. „Aue war auch nach dem 3:0 nicht sicher“, meint Hartmann, dessen Kopfball in der 61. Minute an der Querlatte landet. Drei Minuten später fordert Testroet „ganz klar Elfmeter“. „Dann ist noch alles möglich“, ergänzt Neuhaus. Dagegen betrachtet Torwart Männel, der Testroet gefoult haben soll, die Situation gänzlich anders. „Er stößt mich und dann sind wir ineinandergefallen. Das ist definitiv kein Elfmeter. Es ist auch nicht gesagt, dass der drin ist. Und selbst wenn, steht es dann erst 3:1“, entgegnet Männel.

An diesem Sonntag ist offenbar vieles eine Frage der Sichtweise, was angesichts des Resultats schon überrascht. 3:0 klingt schließlich ebenso deutlich wie der Ballbesitz von 57:43 – zugunsten von Dynamo. Zudem gewinnen die Dresdner die Mehrzahl der Zweikämpfe, wenn auch nicht die entscheidenden. Trotzdem sieht Trainer Neuhaus positive Aspekte, selbst wenn am Ende die erste Niederlage nach 20 ungeschlagenen Ligaspielen in Folge steht. „Wir waren nicht drei Tore schlechter als Aue. Vielleicht tut es deshalb so weh“, mutmaßt er.

Die Deutungshoheit liegt allerdings bei Aues Chefcoach. „Egal, was ich sage, ich habe immer recht. Denn wir haben gewonnen“, sagt Pavel Dotchev und versteckt die Anerkennung für die eigene Mannschaft im Lob für Dynamo. „Selbst RB Leipzig hatte im Pokal hier Probleme, und die marschieren durch die Bundesliga. Was will man also mehr“, fragt der Bulgare und schlussfolgert: „Es könnte ja genauso gut auch umgekehrt sein: Wir spielen wieder gut und verlieren.“

Unterm Strich erinnert also nicht nur das Ergebnis an Dynamos bis dato letzte Pleite gegen Aue am Ostersonntag im Sachsenpokal. „Jedes Spiel ist anders. Doch das wir in Dresden zweimal mit 3:0 gewinnen, haben bestimmt nicht viele gedacht“, sagt Torschütze Skarlatidis – und diesmal mag wirklich niemand widersprechen.

