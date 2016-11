Attraktion Kinderwagen

Im Stuhlbaumuseum Rabenau wird in diesen Tagen die Weihnachtsausstellung vorbereitet. Dieses Jahr gibt es eine Schau über historische Kinderwagen. Zudem werden auch Puppenwagen gezeigt. Die Ausstellungsstücke sind Teil einer Sammlung von Hanka Müllerova aus dem tschechischen Teplice. Sie begann 2007 damit, historische Kinderwagen zu kaufen und zusammenzutragen. Die Schau wird finanziell vom Freistaat Sachsen unterstützt. „Wir wollen damit das Weihnachtsthema Geburt auf diese Weise präsentieren“, erklärt Museumsleiterin Daniela Simon. Eröffnung ist am 3. Dezember um 15.30 Uhr.

Eine andere Ausstellung wird das Museum demnächst verlassen. Seit zwölf Jahren wurde in Rabenau „Holz in seiner Schönheit und Vielfalt“ von Christian Schmerler auf einer Sonderfläche präsentiert. Der Privatmann hatte die Übersicht über verschiedene Holzarten angefertigt. Er wird die Schau demnächst abbauen, ein genauer Termin steht aber noch nicht fest. Was dann in dem Raum gezeigt wird, darüber verhandeln Museumsleitung und Förderverein derzeit. (hey)

