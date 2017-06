Attacke mit Messer und Stein

Polizeieinsatz nach Ladendiebstahl Großröhrsdorf. Polizeieinsatz in Großröhrsdorf: Am Mittwoch hatte ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes an der Bischofswerdaer Straße einen Mann beim Ladendiebstahl beobachtet und die Polizei alarmiert. Bei der Kontrolle des stark alkoholisierten Obdachlosen stellte sich heraus, dass gegen den 36-Jährigen zwei offene Haftbefehle bestanden. Der Mann wehrte sich mit Händen und Füßen gegen seine Festnahme, woraufhin die Beamten Pfefferspray einsetzten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 3,36 Promille. Die Polizisten begleiteten den Tatverdächtigen zunächst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus und später in eine Justizvollzugsanstalt. Neben seiner Freiheitsstrafe warten auf den Mann nun Anzeigen wegen versuchten Ladendiebstahls sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Radbolzen gelöst Bautzen. Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 3. Juni, 23 Uhr, und dem 6. Juni, 7:30 Uhr, die Radbolzen am linken Vorderreifen eines parkenden VW Caddy mit den amtlichen Kennzeichen BZ VT 107 gelöst. Das Auto stand an der Bautzener Seminarstraße. Als ein 59-Jähriger am Dienstagvormittag mit dem Auto unterwegs war, stellte er bei der Fahrt ein ungewöhnliches Zittern des Lenkrades fest. Um nachzusehen, wollte er in Niedergurig anhalten. Kurz darauf löste sich jedoch das komplette linke Vorderrad und rollte davon. Die fünf Personen im Caddy blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 3 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nun Zeugen. Hinweise: 03591 3560

400 Euro gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Mittwoch sind Diebe in ein Geschäft an der Bautzener Steinstraße eingedrungen. Die Täter stahlen rund 400 Euro aus zwei Geldkassetten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Berauscht gefahren Kamenz. Unter Drogeneinfluss fuhr ein 19-Jähriger am Mittwochabend mit einem BMW durch Kamenz. An der Macherstraße geriet er in eine Polizeikontrolle. Ein Drogentest reagierte positiv auf den Konsum von Amphetaminen. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und begleiteten ihn zur Blutentnahme.

Bei Unfall verletzt Ralbitz-Rosenthal. Ein Unfall hat sich am Mittwochnachmittag in Ralbitz-Rosenthal ereignet. Ein 51-Jähriger war aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem VW Golf in den Gegenverkehr geraten und mit einem Sattelzug kollidiert. Der Golf-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.

Zeugen zu waghalsigem Manöver gesucht Eulowitz. Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am 19. Januar dieses Jahres auf der B 96 bei Eulowitz ereignet hat. Hier soll gegen 18 Uhr ein Honda-Fahrer derart schnell unterwegs gewesen sein, dass sich eine Frau, die die Straße überqueren wollte, nur mit einem Sprung zur Seite retten konnte. Zuvor hatte der unbekannte Autofahrer offenbar andere Verkehrsteilnehmer auf der Strecke von Oberkaina nach Neusalza-Spremberg genötigt, indem er dicht auffuhr und weitere gefährliche Situationen provozierte. Hinweise: 03591 3560