Attacke mit Messer und Stein Der Streit zwischen zwei Männern in Guttau endete mit einer körperlichen Auseinandersetzung. Wenig später musste auch noch die Feuerwehr an den Ort des Geschehens ausrücken. Unser Blick in den Polizeibericht.

© dpa

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es in der Nacht zu Donnerstag in einem Haus an der Hauptstraße in Guttau. Offenbar waren zwei Männer nach einem Trinkgelage in Streit geraten. Dabei griff der 40-Jährige den 21-Jährigen mit einem Ziegelstein und einem Messer an. Der Jüngere wurde bei der Attacke leicht verletzt. Polizisten beruhigten die Lage. Sie brachten den Beschuldigten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Er muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Polizeibericht vom 8. Juni zurück 1 von 5 weiter Radbolzen gelöst Bautzen. Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 3. Juni, 23 Uhr, und dem 6. Juni, 7:30 Uhr, die Radbolzen am linken Vorderreifen eines parkenden VW Caddy mit den amtlichen Kennzeichen BZ VT 107 gelöst. Das Auto stand an der Bautzener Seminarstraße. Als ein 59-Jähriger am Dienstagvormittag mit dem Auto unterwegs war, stellte er bei der Fahrt ein ungewöhnliches Zittern des Lenkrades fest. Um nachzusehen, wollte er in Niedergurig anhalten. Kurz darauf löste sich jedoch das komplette linke Vorderrad und rollte davon. Die fünf Personen im Caddy blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 3 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nun Zeugen. Hinweise: 03591 3560 Berauscht gefahren Kamenz. Unter Drogeneinfluss fuhr ein 19-Jähriger am Mittwochabend mit einem BMW durch Kamenz. An der Macherstraße geriet er in eine Polizeikontrolle. Ein Drogentest reagierte positiv auf den Konsum von Amphetaminen. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und begleiteten ihn zur Blutentnahme. Bei Unfall verletzt Ralbitz-Rosenthal. Ein Unfall hat sich am Mittwochnachmittag in Ralbitz-Rosenthal ereignet. Ein 51-Jähriger war aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem VW Golf in den Gegenverkehr geraten und mit einem Sattelzug kollidiert. Der Golf-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Zeugen zu waghalsigem Manöver gesucht Eulowitz. Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am 19. Januar dieses Jahres auf der B 96 bei Eulowitz ereignet hat. Hier soll gegen 18 Uhr ein Honda-Fahrer derart schnell unterwegs gewesen sein, dass sich eine Frau, die die Straße überqueren wollte, nur mit einem Sprung zur Seite retten konnte. Zuvor hatte der unbekannte Autofahrer offenbar andere Verkehrsteilnehmer auf der Strecke von Oberkaina nach Neusalza-Spremberg genötigt, indem er dicht auffuhr und weitere gefährliche Situationen provozierte. Hinweise: 03591 3560 Ohne Führerschein unterwegs Uhyst. Ohne Fahrerlaubnis war ein 42-Jähriger am Mittwochabend mit einem VW auf der A 4 unterwegs. Zwischen Uhyst und Salzenforst geriet er in eine Polizeikontrolle. Die Beamten beendeten die Fahrt des Mannes.

Doch damit nicht genug. Wenig später brach im selben Haus aus noch unbekannter Ursache ein Feuer aus. Passanten, darunter auch der attackierte 21-Jährige, bemerkten dass und verständigten den Notruf. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.. Ob der Brand im Zusammenhang mit der vorherigen Auseinandersetzung der beiden Deutschen steht, wird gegenwärtig ermittelt. (szo)

