Athletikclub Meißen bleibt ungeschlagen Die Domstädter entscheiden den Heimkampf gegen Derne souverän für sich und sind auf dem Weg zum Wiederaufstieg.

© Claudia Hübschmann

m Heimkampf gegen den SuS Derne holen die Gewichtheber des AC Meißen, mit 590,6:432,4 Punkten, den dritten Sieg in Folge und bleiben somit als einziges Team der Gruppe A ungeschlagen.

Dabei sagte die Punkteprognose vor Wettkampfbeginn keinen Heimsieg voraus. Doch das Blatt wendete sich schnell, als Michael Grellmann und Frank Förster die ersten Steigerungen für die Heber im Reißen am Sprechertisch durchgaben. Und somit war die Begegnung bereits nach dem Reißen so gut wie entschieden. Und was macht ein Gewichtheber, wenn der Wettkampf sicher ist? Er geht auf Bestleistungsjagd.

Aus diesem Grund, haben es sich Gerit Janta, ihr Bruder Hagen und Konstantin Förster nicht nehmen lassen, die eine oder andere Bestleistung dem Publikum zu präsentieren.

Gerit Janta hatte gleich richtig zugeschlagen und holte sich mit 63 kg im Reißen und 77 kg im Stoßen gleich zwei neue Bestleistungen. Konstantin Förster präsentierte sich bärenstark, und so kam es, dass die Bestleistung von 161 kg im Stoßen wie aus dem Lehrbuch gezeigt wurde. Hagen Janta kam ebenfalls im Stoßen sehr gut zurecht und schraubte seine Bestmarke auf 136 kg herauf. Mit 119 Punkten Relativ, wurde Hagen auch Punktbester des Abends. Wieder mit im Team war an diesem Wochenende Martin Leineweber.

Er bewies wieder seine Qualitäten und brachte mit einer Zweikampfleistung von 223 kg 69 Punkte Relativ auf das Punktekonto der Meißner. Dass Nico Fritsch, gesundheitlich angeschlagen war, ließ er sich nicht anmerken. Im Gegenteil: Mit 102 kg im Reißen und starken 134 kg im Stoßen bekam er glatte 100 Punkte Relativ. Wie ein Stier kämpfte Alexej Lysenko, und dies zahlte sich auch aus. Mit sechs gültigen Versuchen und beachtlichen 263 kg im Zweikampf holte er sich 96 Punkte Relativ und steht nun kurz vor der magischen 100- Punktegrenze.

Der Athletikclub behauptet damit die Spitze der Tabelle wird allen Anzeichen nach ab nächster Saison wieder in der oberen Liga mitwirken. Die Teammoral und die Leistungen sprechen für sich. (sh)

