Atemnot zwingt zur Aufgabe Extremschwimmerin Conny Prasser ist beim Rekordversuch im Fehmarnbelt gescheitert. Die Ostsee hat ihre Tücken.

Mehr als acht Stunden war Ultraschwimmerin Conny Prasser im Wasser und hatte bereits 28 Kilometer zurückgelegt. © privat

Die Aufmunterungen von Freunden und in den sozialen Netzwerken helfen ein wenig, die Enttäuschung zu verarbeiten. „Ich bin schon sehr traurig, aber wenn man aus Gesundheitsgründen abbrechen muss, kann man nichts machen“, meint Conny Prasser. Die Extremschwimmerin aus Moritzburg wollte in dieser Woche etwas Einmaliges schaffen: als erste Frau die doppelte Fehmarnbelt-Querung. Sie scheiterte wie zuvor drei Schwimmerinnen an dem ehrgeizigen, nicht ungefährlichen Vorhaben in der Ostsee.

Auch nur ein Mann schaffte es bislang, die Strecke von Puttgarten auf Fehmarn nach Rødby auf Lolland in Dänemark und wieder zurück zu schwimmen. Bruno Dobelmann, der in der Szene „Orca“ heißt, hält den Rekord mit 19 Stunden und elf Minuten – für 50 Kilometer. Um den Fehmarnbelt rankt sich zwar nicht so ein Mythos wie um den Ärmelkanal im Atlantik, doch für Schwimmer scheint die Durchquerung aufgrund der höllischen Strömung fast noch schwieriger zu sein.

Bedingungen sind zu schlecht

In der Nacht zu Montag war Conny Prasser 0.53 Uhr in die 17 Grad kalte Ostsee auf der dänischen Seite gestiegen. Sie musste sich in der Dunkelheit erst einmal knietief durch einen Algenmorast kämpfen, ehe sie loskraulen konnte. Die Bedingungen waren von Anfang an schlechter als vorhergesagt, starker Wind und Wellen erschwerten den Rekordversuch. „Es waren kapplige Wellen, sodass es mir die Arme immer mal wieder verrissen hat. Das war megaanstrengend“, erzählt sie.

Die Scheinwerfer des Begleitboots gaben ihr ein wenig Licht, um nicht völlig orientierungslos zu sein. Nach ein paar Stunden, es wurde schon hell, merkte Prasser, dass sie auf der anderen Seite der Fähren schwamm. Die heftige Strömung, die den Fehmarnbelt so unberechenbar macht, hatte auch sie erwischt. „Uns hat es total abgetrieben, ich musste gegen die Strömung wieder in die richtige Spur finden.“

Zwar gelang das der 41-Jährigen mit viel Anstrengung, doch rund eine Stunde vor dem Zwischenziel Puttgarten bekam sie einen starken Hustenreiz. Offenbar hatte der Wind gedreht und sie ständig die Abgase des Begleitboots eingeatmet. „Es wurde immer stärker, und ich bekam plötzlich sogar Atemnot“, erzählt Prasser. 500 Meter vor dem Landgang gab sie auf. Ihr Begleitteam brachte sie zum Arzt. „Der Verdacht auf Wasser in der Lunge hat sich aber zum Glück nicht bestätigt.“

Acht Stunden und 15 Minuten war Prasser im Wasser und hatte 28 Kilometer zurückgelegt. Luftlinie beträgt die einfache Strecke 21 Kilometer, doch durch die starke Strömung hätte sie schon zur Halbzeit ein Viertel mehr auf der Uhr gehabt. „Das ist wirklich eine sehr harte Nummer. Nicht umsonst hat es bisher keine einzige Frau geschafft“, meint sie. Ob die Langstreckenschwimmerin irgendwann einen zweiten Versuch unternimmt, lässt die Moritzburgerin noch offen. „Wenn man scheitert, will man es ja meist noch mal probieren. Ich könnte es mir vorstellen, aber nächstes Jahr auf keinen Fall.“

