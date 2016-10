Asylunterkünfte bleiben leer Viele Plätze sind derzeit nicht belegt. Deshalb wird in Weinböhla doch nicht gebaut. In Coswig geht der Ausbau weiter.

Das ehemalige Gewerbegebäude am Prasseweg in Neusörnewitz wird von einen privaten Bauherren als Asylunterkunft umgebaut. Später will der Landkreis es mieten. Bis zu 250 Flüchtlinge könnten hier einziehen. Doch aktuell werden die Plätze gar nicht gebraucht. © Norbert Millauer

Von den 1 000 Plätzen, die der Landkreis in Gemeinschaftsunterkünften hat, sind derzeit nur rund 600 belegt. Weil im Moment deutlich weniger neue Flüchtlinge im Kreis ankommen, als noch vor einem Jahr angenommen, wird das Heim in Weinböhla doch nicht erweitert und das in Coswig am Prasseweg vermutlich leer bleiben.

In Weinböhla leben derzeit 130 Asylbewerber im Heim am Querweg. Durch einen Anbau in Modulbauweise sollte die Zahl der Plätze auf 290 steigen. Einen entsprechenden Antrag hat die Kreisverwaltung bei der Gemeinde gestellt. Und diese wird diesen auch bearbeiten, obwohl nach aktuellem Stand kein Anbau nötig sein wird. „Da wir nicht wissen, wie sich die Flüchtlingszuwanderung künftig entwickelt, möchten wir uns einen Ausbau der Gemeinschaftsunterkunft in Weinböhla weiter offen halten, den Ausbau aber erst veranlassen, wenn tatsächlicher Bedarf absehbar ist“, heißt es aus der Pressestelle des Landkreises.

Die Mitglieder der Initiative „Weinböhla hilft“ bedauern das. „Das ist keine gute Nachricht“, sagt Ulrich Fricke. Denn damit würden auch die vom Betreiber zugesagten Verbesserungen für das alte Haus nicht realisiert werden. „Das Heim sollte innen und außen wohnlicher werden“, erklärt Fricke. Zum Beispiel war ein Aufenthaltsraum angedacht, den die Bewohner und die Mitglieder der Initiative nutzen können. „Jetzt bleibt vermutlich alles beim Alten“, bedauert Ulrich Fricke.

Am Prasseweg in Coswig ist laut Kreisverwaltung der aktuelle Stand, dass die Ausbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Derzeit führe man Gespräche mit dem Bauherren. Frühestens Ende Februar soll der Gebäudekomplex mit Bürogebäude und Produktionshalle im Gewerbegebiet in Neusörnewitz beziehbar sein und Platz für 250 Bewohner bieten. Sollten die Flüchtlingszahlen so niedrig bleiben, werden aber auch diese voraussichtlich nicht gebraucht. Im vergangenen Jahr hatte der Kreistag beschlossen, das Angebot des Eigentümers der Gebäude, eine Gemeinschaftsunterkunft am Prasseweg herzurichten, anzunehmen und das Gebäude zu mieten. Da waren die Zahlen der Asylsuchenden noch deutlich höher.

In Sachsen kommen derzeit täglich zwischen 40 und 50 Flüchtlinge an. Der Landkreis hat im September 75 aufgenommen und rechnet im Oktober mit 49. Aussagen zur weiteren Entwicklung seien auf Landkreisebene nur schwer möglich, heißt es aus der Kreisverwaltung. Bisher wurden im Jahr 2016 rund 800 Flüchtlinge neu im Kreis untergebracht. Vor einem Jahr war man davon ausgegangen, dass bis Ende 2016 mit 6 000 Neuankömmlingen zu rechnen ist. Weil die nicht gekommen sind, bleiben zum Beispiel das ehemalige Kinderkurheim in Volkersdorf und die Einrichtung in Naunhof (Gemeinde Ebersbach) leer.

zur Startseite