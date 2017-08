Asylsuchender erleidet Schnittverletzung Ein Bekannter des Mannes hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag zu seiner Wohnung an der Schillerstraße in Görlitz gerufen. Nun ermittelt die Kripo.

Symbolbild © dpa

Görlitz. In der Nacht zu Donnerstag hat ein 22-jähriger libyscher Asylsuchender eine Schnittverletzung an der Wade erlitten. Das meldet Thomas Knaup, Sprecher der Poliziedirektion Görlitz, in einer Medieninformation.

Ein Bekannter des Asylsuchenden habe die Polizei zu seiner Wohnung an der Schillerstraße in Görlitz gerufen. Der 22-jährige Libyer war bei ihm. Sanitäter brachten den leicht Verletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. „Woher die Wunde am Bein des Mannes stammte und wo der Ereignisort dazu gewesen war, ist gegenwärtig ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und wird den Asylsuchenden befragen“, erklärt Knaup. (szo)

zur Startseite