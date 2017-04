Asylprojekt in Riesa geplatzt Das Landratsamt hat seine Pläne geändert. Fast jedes dritte Bett in Heimen ist inzwischen unbelegt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Für das mehr als hundert Jahre alte Wohnhaus in der Riesaer Rittergutstraße wäre die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft die Chance auf Sanierung gewesen. Doch nun benötigt das Landratsamt keine weiteren Heime mehr. © Sebastian Schultz Für das mehr als hundert Jahre alte Wohnhaus in der Riesaer Rittergutstraße wäre die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft die Chance auf Sanierung gewesen. Doch nun benötigt das Landratsamt keine weiteren Heime mehr.



Das Landratsamt hat sich von seinem Plan verabschiedet, eine neue Gemeinschaftsunterkunft in der Riesaer Rittergutstraße anzumieten. Aus Meißen hieß es dazu am Dienstagnachmittag: „Der Landkreis nimmt aufgrund der aktuellen Zuwanderung Abstand von dem Vertrag. Das Thema wird in den Gremien des Kreistages beraten.“ Denn die Kreisräte hatten sich im vergangenen Sommer mehrheitlich für die neue Unterkunft ausgesprochen. Die Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR) wollte nach Vertragsabschluss eigentlich gleich damit beginnen, das mehr als 100 Jahre alte Wohnhaus gegenüber der Berufsakademie zu sanieren. Darin sollte Platz für 80 Asylbewerber entstehen. Wie es mit dem Gebäude nun weitergeht, war am Dienstag noch unklar.

Schon als die Entscheidung im Kreistag fiel, war der Flüchtlingszustrom rückläufig. Man rechnete damals aber noch damit, dass die Zahlen wieder ansteigen würden. Das sieht man heute offenbar anders: „Die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge ist aktuell sehr gering“, erklärt Barbara Schwedler, Leiterin des Kreis-Ausländeramts. – Noch Anfang dieses Monats hatte WGR-Chef Roland Ledwa erklärt, der Vertrag liege unterschriftsbereit im Landratsamt. Für das Vorhaben hatte er sich auch vom Riesaer Stadtrat ein Okay einholen müssen. Denn für das Projekt wollte das städtische Tochterunternehmen einen Kredit aufnehmen. Etwa drei Millionen Euro soll die Sanierung kosten. Auch für den Fall, dass das Landratsamt irgendwann gar keine Flüchtlinge mehr unterbringen muss, war bereits gesorgt. Dann sollte es als Wohnheim für Studierende der Berufsakademie umgenutzt werden. Ob die Wohnungsgesellschaft das Geld nun trotzdem in die Hand nimmt, ist eher unwahrscheinlich. In der März-Sitzung des Stadtrates hieß es, dass das Projekt nur dann realisiert werde, wenn der Landkreis den Mietvertrag unterzeichnet.

Dass inzwischen weniger Asylbewerber in den Landkreis kommen, ist auch in den Heimen zu spüren. Etwa jedes dritte Bett in den Gemeinschaftsunterkünften ist derzeit nicht belegt. Das Heim im TGZ in Glaubitz wurde nach Informationen des Landratamtes bereits Ende Februar aufgelöst. Da das Gebäude dem Landkreis gehört, wurden dafür keine Mietkosten fällig. „Die Räume stehen zunächst weiterhin dem Ausländeramt zur Verfügung, bis sie für eine andere Nachnutzung benötigt werden“, teilte das Landratsamt auf Anfrage der Sächsischen Zeitung mit.

Als nächste Gemeinschaftsunterkunft im Altkreis wird vermutlich das ehemalige Hotel Saxonia am Riesaer Bahnhof schließen. Dort leben derzeit 73 Menschen. Der Vertrag zwischen Immobilienbesitzer Paul Kugler und dem Landkreis besteht noch bis Ende November 2018.

Verfahren gehen schneller

Grund für den um sich greifenden Leerstand in den Gemeinschaftsunterkünften ist nicht nur der abflauende Zuzug von Flüchtlingen in den Kreis, sondern auch, dass Verfahren inzwischen schneller bearbeitet werden. Mit Anerkennung ihres Flüchtlingsstatus oder ihres subsidiären Schutzes müssen die Bewohner aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen und sich eigene Wohnungen suchen. Andere Bewohner ziehen aus, weil sie als Asylbewerber abgelehnt wurden – und damit freiwillig ausreisen oder abgeschoben werden. Das teilte das Landratsamt mit.

zur Startseite