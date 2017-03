Asylhelfer kritisieren Freitaler OB Die Organisation für Weltoffenheit und Toleranz will nicht nur den Terror-Prozess genau beobachten.

OB Uwe Rumberg hatte sich zum Prozessbeginn gegen die „Gruppe Freital“ mit einer schriftlichen Stellungnahme geäußert. © Archiv: Frohberg

Auch wenn es in der Stadt inzwischen ruhiger geworden ist, will sie weiter gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung kämpfen. Das kündigt die „Organisation für Weltoffenheit und Toleranz Freital und Umgebung“ nach dem Prozessauftakt gegen die mutmaßliche Terrorzelle „Gruppe Freital“ an. „Wir werden den Prozess weiterhin verfolgen und auch beurteilen. In Sachsen ist es besonders wichtig, dass wir genau beobachten wie Staat und Polizei arbeiten“, erklärt die Initiative.

Vertreter der Organisation hatten den ersten Prozesstag in Dresden verfolgt. „Es ist eine Farce, wie selbstgerecht und gar beschämend sich die Angeklagten im Gerichtssaal verhalten haben. Lachend und hämisch blickend nahmen sie die Anklageverlesung hin“, erklärt Nico Brachtel.

Links zum Thema „Die Fremdenhasser aus Freital“

Kritik übt das Bündnis an der Stellungnahme, die der Freitaler Oberbürgermeisters Uwe Rumberg (CDU) anlässlich des Prozessbeginns abgegeben hatte. Er verliere kein Wort zu den immer noch vorhanden rechten Strukturen oder dem rechten Gedankengut im Allgemeinen in Freital. Extremismus. „Die Stadt verschließt nicht die Augen vor dem Rechtsextremismus, sie akzeptiert ihn“, heißt es in der Mitteilung. Die Organisation für Weltoffenheit und Toleranz hat in Freital in der Vergangenheit mehrere Demonstrationen gegen Fremdenfeindlichkeit organisiert. Im Zuge der Geschehnisse um das frühere Leonardo-Hotel hatte das Bündnis auch andere Aktionen gestartet, um ihre Verbundenheit mit den Flüchtlingen zu bekunden. (SZ)

zur Startseite