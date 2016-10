Asylheim wird nicht vergrößert

Weinböhla. Das Asylbewerberheim am Querweg in Weinböhla wird nicht vergrößert. Das teilt die Gemeinde mit. „Wir werden trotzdem den Bebauungsplan weiterführen, falls der Anbau doch gebraucht wird“, so Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU). Der Kreis hat den Antrag gestellt, zwei eingeschossige und ein zweigeschossiges Gebäude in Modulbauweise auf dem Grundstück am Querweg zu errichten. Damit würde die Zahl der Plätze von derzeit 130 auf 290 steigen, und die Gemeinde Weinböhla hätte eine der größten Gemeinschaftsunterkünftige im Landkreis Meißen. Zuletzt wurde Ende August die Unterkunft in Zeithain geschlossen. (SZ/pz)

