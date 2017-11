Asylheim wird wieder bezogen In Radebeul sollen ab Dezember 110 Flüchtlinge aus mehreren Unterkünften im Kreis Meißen zusammenkommen.

Asylbewerberheim Radebeul-Naundorf: Die neue Fassade steht. Drumherum und drin gibt es noch reichlich Arbeit in den nächsten drei Wochen...

... zum Beispiel Fliesenlegen in den Küchen.

Es ist lange drüber geredet und lange angekündigt worden. Das Radebeuler Asylbewerberheim an der Kötitzer Straße soll wieder bezogen werden. Jetzt steht die Belegung offenbar unmittelbar bevor.

Auf Nachfragen bestätigt das Landratsamt einen Termin und sagt, woher die Bewohner für Radebeul kommen sollen. Amtssprecherin Kerstin Thöns: „Geplant ist der Einzug ab dem 4. Dezember 2017. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Unterkunft innerhalb der 49. und 50. KW mit 110 Plätzen vollständig belegt ist.“ Das heißt, bis Mitte Dezember wird das Heim fast voll ausgelastet sein.

Die Bewohner werden zum überwiegenden Teil aus den Gemeinschaftsunterkünften in Klipphausen, Meißen, Moritzburg und Weinböhla umverteilt, so das Landratsamt.

Seit fast zwei Jahren war das Heim im Radebeuler Ortsteil Naundorf unbewohnt. Im März vorigen Jahres ist nach einem Feuer in einem der Zimmer der Bewohner das gesamte Gebäude unbewohnbar geworden. In einer Nachtaktion mussten die Heiminsassen evakuiert werden. Der Bauzustand des Gebäudes entsprach noch dem eines Wohnheims aus den 1990er-Jahren. Nach einem Besuch durch den damaligen Ausländerbeauftragten Martin Gillo hatte dieser ohnehin Verbesserungen am Baustandard angemahnt.

Diese werden jetzt seit einem halben Jahr vorgenommen. Nachdem der Betreiber der Immobilie, Wilfried Pohl, mit seiner Firma ITB Dresden GmbH zum einen den Beschluss des Kreistages zur Wiederbelegung des Heims sowie den Vertrag mit dem Landratsamt in den Händen hatte, legte er mit den Baufirmen los. Als Grundlage für die Sanierung diente ihm und den Besitzern der Immobilie die Versicherungssumme, um das Heim neu aufzubauen.

Die Grundkonstruktion des Gebäudes besteht aus einem Metallgerüst. Statiker, so Pohl, hatten bestätigt, dass das Stahlskelett nicht vom Feuer beschädigt worden ist. Im Sommer dieses Jahres standen Dach und Fassaden des am meisten geschädigten Vordergebäudes. Im hinteren müssen vor allem die Räume modernisiert werden.

Hier werden die Zimmer gerade fertig hergerichtet, so Pohl. Küchen und Bäder müssen in den nächsten Wochen noch installiert werden. Im vorderen, dem größten Bereich des Heimes ist derzeit das erste Obergeschoss von den Malern frisch gestrichen worden. Die Heizung ist installiert und wird in den nächsten Tagen hochgefahren, um den Estrich zu trocknen. Einzelne Trockenbauwände und -verkleidungen sollen noch montiert werden.

In dem zweigeschossigen Haus werden Zweibettzimmer und Familienzimmer mit dazugehörigen Sanitäranlagen eingerichtet. Die Räume bekommen Fußbodenheizung. Das verbessere das Wärmeempfinden für die Bewohner und sei zentral besser regelbar, so Pohl.

Zu den Familienzimmern gehören auch eine Küchenecke und eine Dusche. Im Erdgeschoss wird es einen Klubraum geben sowie einen weiteren Raum für Schulungszwecke, wie etwa den Deutschunterricht. Ein Raum ist für die Hauswache und einer für den Hausmeister vorgesehen. Auch eine Wohneinheit für Rollstuhlfahrer soll eingerichtet werden. Das Heim werde im Betrieb rund um die Uhr bewacht. Mit dem Landeskriminalamt hat der Betreiber auch die Ausstattung besprochen, etwa die Installation einer Videoanlage.

Auf dem Grundstück rund um das Haus soll der Sportplatz wieder hergerichtet und die Fahrradwerkstatt erneut nutzbar sein. Pohl: „Erste Gespräche mit der Stadt Radebeul, der Polizei und dem Verein Buntes Radebeul hat es gegeben. Die Mitglieder des Vereins wollen sich ehrenamtlich kümmern.“ Die hauptamtliche Betreuung der Flüchtlinge hatte zuletzt Fachpersonal der Produktionsschule Moritzburg organisiert.

Vom Verein Buntes Radebeul bestätigt Sebastian Oehler das geplante Engagement: „Unsere Mitglieder wollen wieder ehrenamtlich Deutschunterricht geben. Es sollen Plauderrunden stattfinden, um mehr über das Befinden der Bewohner zu erfahren.“ Die Möglichkeiten für eine Fahrradwerkstatt wollen sich die Vereinsmitglieder noch vor Ort anschauen und dann entscheiden.

Um vor dem Neueinzug den Bürgern Radebeuls einen Einblick zu gewähren, soll es einen Tag der offenen Tür geben. Betreiber Pohl sagt, dass dies nach Abschluss der Bauarbeiten wahrscheinlich am 30. November oder 1. Dezember sein könnte. Genaueres würde vorher noch mitgeteilt.

Noch vor diesem Termin, so Landratsamtssprecherin Kerstin Thöns, werde die Unterkunft von den Verantwortlichen des Amtes geprüft.

