Asylheim wird im Sommer fertig Der gestoppte Neuaufbau wird jetzt wieder fortgesetzt. 130 bis 150 Flüchtlinge sollen in das Haus einziehen.

Noch im Rohbau: Das von einem Brand schwer beschädigte Flüchtlingsheim an der Kötitzer Straße in Radebeul-Naundorf. © Norbert Millauer

In den nächsten Tagen sollen die Wiederaufbauarbeiten am Radebeuler Asylbewerberheim in der Kötitzer Straße wieder aufgenommen werden. Darüber informierte auf Nachfrage der Betreiber des Heimes, Wilfried Pohl von der Firma ITB-Dresden GmbH.

Radebeuls OB Bert Wendsche (parteilos) hatte bereits am Vortag angekündigt, dass das Heim im Sommer wieder geöffnet werden soll. Im Juni 2016 hatte sich der Kreistag mehrheitlich dafür entschieden, das Radebeuler Heim wieder zu nutzen. Die Frage war offen, nachdem etwa vier Fünftel der Einrichtung durch einen Brand zu Beginn des Jahres 2016 zerstört oder unnutzbar geworden waren.

Allerdings wartet Betreiber Pohl noch auf die Vertragsunterzeichnung durch das Landratsamt. Er rechne jetzt damit, dass dies in den nächsten Tagen vollzogen werde. Sechs Monate würden noch für den Aufbau des Gebäudes benötigt. Derzeit ist es winterfest geschlossen. Zuerst komme die neue Fassade ans Gebäude. Im Frühjahr solle der Innenausbau beginnen. Für 130 bis 150 Flüchtlinge soll das Heim dienen.

